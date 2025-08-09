Istilah Belanja Online: Arti Ready dan Kata Penting Lainnya

Ilustrasi(Freepik.com)

BELANJA online kini jadi bagian hidup sehari-hari. Tapi, pernahkah kamu bingung dengan istilah seperti ready, COD, atau PO? Artikel ini akan jelaskan arti ready dan istilah belanja online lainnya dengan bahasa sederhana agar kamu paham dan bisa belanja dengan percaya diri!

Apa Arti Ready dalam Belanja Online?

Dalam dunia belanja online, ready berarti barang tersedia di stok penjual dan siap dikirim segera setelah pembayaran dikonfirmasi. Misalnya, kalau kamu lihat tulisan "ready stock" di deskripsi produk, artinya barang itu ada di gudang penjual, bukan pre-order atau harus dipesan dulu. Istilah ini penting karena menunjukkan seberapa cepat kamu bisa dapat barangnya.

Mengapa Istilah Ready Penting?

Ketika kamu melihat kata ready, ini menandakan proses belanja akan lebih cepat. Barang ready biasanya dikirim dalam 1-3 hari, tergantung lokasi. Berbeda dengan barang yang tidak ready, seperti pre-order, yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Jadi, kalau kamu butuh barang cepat, cari yang bertuliskan ready!

Istilah Belanja Online Lain yang Perlu Kamu Tahu

Selain ready, ada banyak istilah lain dalam belanja online yang sering bikin bingung. Berikut daftarnya:

1. COD (Cash on Delivery)

COD artinya bayar di tempat. Kamu bisa bayar langsung ke kurir saat barang sampai. Ini cocok buat kamu yang belum percaya belanja online atau nggak punya metode pembayaran digital.

2. PO (Pre-Order)

PO atau pre-order berarti barang belum tersedia dan harus dipesan dulu. Biasanya, waktu tunggu lebih lama dibandingkan barang ready. Penjual akan memesan barang dari supplier setelah kamu bayar.

3. Dropship

Dropship adalah sistem di mana penjual tidak menyimpan stok barang. Mereka hanya memasarkan produk, dan barang dikirim langsung dari supplier ke pembeli. Jadi, penjual dropship tidak punya barang ready di tangan.

4. ATS (Available to Ship)

ATS mirip dengan ready, artinya barang siap dikirim. Biasanya digunakan di platform internasional untuk menunjukkan stok tersedia dan bisa langsung diproses.

5. Flash Sale

Flash sale adalah penawaran diskon besar dalam waktu singkat. Barang di flash sale biasanya ready, tapi stok terbatas, jadi kamu harus cepat beli!

Tips Belanja Online dengan Istilah Ready

Agar belanja online lebih lancar, berikut tips berdasarkan istilah ready:

Cek deskripsi produk: Pastikan tulisan "ready stock" ada di deskripsi untuk menghindari kekecewaan.

Pastikan tulisan "ready stock" ada di deskripsi untuk menghindari kekecewaan. Tanya penjual: Kalau ragu, chat penjual untuk konfirmasi apakah barang benar-benar ready .

Kalau ragu, chat penjual untuk konfirmasi apakah barang benar-benar . Perhatikan lokasi: Barang ready dari luar negeri bisa lebih lama sampai dibandingkan lokal.

Barang dari luar negeri bisa lebih lama sampai dibandingkan lokal. Bandingkan harga: Barang ready kadang lebih mahal karena langsung tersedia. Cek beberapa toko untuk harga terbaik.

Kesimpulan

Memahami istilah seperti ready, COD, PO, dan lainnya bikin belanja online lebih mudah dan menyenangkan. Kata ready menunjukkan barang tersedia dan siap dikirim, cocok buat kamu yang nggak sabar nunggu. Jadi, sebelum checkout, pastikan kamu paham istilah-istilah ini agar nggak salah pilih!