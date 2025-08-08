Transformasi dan Diversifikasi Penting Hadapi Turbulensi Ekonomi

Presiden Direktur Hasnur Group Jayanti Sari(Dok Ist)

OPTIMALISASI dan efisiensi proses bisnis serta pemanfaatan teknologi dipandang penting dalam menghadapi dinamika industri, khususnya pada sektor berbasis komoditas seperti batubara.

”Perusahaan harus berani berubah. Kita harus berupaya mengoptimalisasi operational excellence dan cost efficiency. Sebab, perusahaan yang mampu bertransformasi dan melakukan diversifikasi akan tetap memiliki ruang untuk tumbuh bahkan di tengah turbulensi ekonomi,” kata Presiden Direktur Hasnur Group Jayanti Sari pada opening ceremony rangkaian HUT ke-59 Hasnur Group, di Jakarta, Kamis (7/8).

Jayanti pun menekankan pentingnya memperkuat semangat kolaborasi dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan bisnis global.

”Kita harus beradaptasi dan bergerak secara kolektif untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan ataupun industri di tengah dinamika global saat ini," ucap dia.

Baca juga : KKGI Bagikan Dividen Final Tunai Rp73,99 Miliar

Tidak hanya fokus pada kinerja bisnis, ia juga mengingatkan nilai-nilai perusahaan sebagai pilar penting. Nilai-nilai itu antara lain kesatuan sikap, dapat dipercaya, disiplin, pantang menyerah, keadilan, kebersamaan, dan bijaksana. “Dalam bekerja, kita tidak sekadar mencari nafkah, tetapi menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah,” tegas Jayanti.

Hasnur Group merupakan kelompok usaha asal Kalimantan yang didirikan H Abdussamad Sulaiman HB. Pada ulang tahun bertemakan Tangguh Bersama, Menggapai Visi ini juga digelar fun match day. Kegiatan ini dihadiri pemegang saham, dewan komisaris, jajaran direksi, dan karyawan.

Salah satu hal menarik perhatian dalam fun match day ialah permainan survival arena yakni tantangan permainan kelompok yang menggabungkan unsur strategi, ketangkasan, dan kerja sama tim.

Rangkaian ulang tahun akan terus berlanjut sepanjang Agustus dengan berbagai program lainnya seperti bakti sosial, ziarah ke makam pendiri serta ulama dan auliya, hingga puncak perayaan pada 27 Agustus 2025 di di Masjid Hasnur Asy Syajarah, Sungai Puting KM 12, Tapin, Kalimantan Selatan. (H-2)