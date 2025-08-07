Pengumuman Tender Beautifikasi Kawasan C.05 Kawasan Marunda PT Kawasan Berikat Nusantara

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan tender pekerjaan Meliputi Beautifikasi Kawasan C.05 ( Gerbang, Jalan, dan Pedestrian) Kawasan Marunda SBU PT Kawasan Berikat Nusantara. Tender melalui website eproc.kbn.co.id (pendaftaran selama 5 Hari kerja, mulai tanggal 7 Agustus s/d 13 Agustus 2025) Tender di Media Indonesia Online dan Website PT KBN) ini dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan Pengadaan Jasa Kebersihan Kawasan dan Perawatan Taman Kawasan Marunda
PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan Pengadaan Jasa Kebersihan Kawasan dan Perawatan Taman Kawasan SBU Cakung
PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan Penambahan Waktu Pendaftaran dan Persyaratan KBLI Pengadaan Turn Key Project Pematangan Lahan
PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan Pengadaan Jasa Konstruksi Tender Pembangunan Jaringan Air Limbah Zona E di kawasan Cakung
PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan Pengadaan Tender Ulang Pergantian Pipa Distribusi Jaringan Air Bersih di kawasan Cakung
