Pengumuman Tender Beautifikasi Kawasan C.05 Kawasan Marunda PT Kawasan Berikat Nusantara

Pengumuman Pengadaan Tender Pekerjaan Meliputi Beautifikasi Kawasan C.05 Kawasan Marunda SBU(DOK. KBN)

PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan tender pekerjaan Meliputi Beautifikasi Kawasan C.05 ( Gerbang, Jalan, dan Pedestrian) Kawasan Marunda SBU PT Kawasan Berikat Nusantara. Tender melalui website eproc.kbn.co.id (pendaftaran selama 5 Hari kerja, mulai tanggal 7 Agustus s/d 13 Agustus 2025) Tender di Media Indonesia Online dan Website PT KBN) ini dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut: