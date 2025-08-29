Pengumuman Tender Pekerjaan Design dan Build Pembagunan Racking Pipanisasi SBU Kawasan Marunda

Pengumuman Tender Pekerjaan Design dan Build Pembagunan Racking Pipanisasi(DOK. KBN)

PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan tender pekerjaan Design & Build Pembagunan Racking Pipanisasi SBU Kawasan Marunda PT Kawasan Berikat Nusantara. Tender melalui website eproc.kbn.co.id (pendaftaran selama 5 Hari kerja, mulai tanggal 29 Agustus s/d 04 September 2025) Tender di Media Indonesia Online dan Website PT KBN) ini dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut: