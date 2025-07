Membangun Pemimpin Muda Perempuan Lewat Literasi Finansial

Inisiator Let’s Invest Girls, Ibu Elvera N. Makki menyerahkan plakat kepada Wakil Kepala Markas PMI Kota Tangerang Selatan,Rizka Dwipa Anggana.(Dok.Let's Invest Girls)

ORGANISASI nirlaba di bawah Yayasan Pendidikan Investasi Muda Indonesia, yang berfokus pada literasi keuangan, kepemimpinan, dan komunikasi bagi remaja puteri, kembali hadir membawa semangat perubahan di awal tahun ajaran 2025/2026.

Telah memberikan 9 workshop untuk 650 remaja puteri dari 40 SMA dan SMK di 15 kota di Indonesia, kali ini workshop bertema The Power From Within digelar di Tangerang Selatan pada Jum’at (25/7) lalu, berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia Tangerang Selatan.

Elvera N. Makki selaku Inisiator Let’s Invest Girls mengatakan setiap perempuan muda memiliki kekuatan dari dalam dirinya. Melalui edukasi yang tepat dan lingkungan yang mendukung, para perempuan diyakini bisa menjadi pemimpin yang cakap, komunikatif, dan berdaya secara finansial.

"Inilah ‘The Power From Within’ yang kami hadirkan untuk 40 remaja puteri dari SMAN 12 dan SMK 1 Tangerang Selatan, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Let’s Invest Girls Keliling Nusantara," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (29/7).

Ia menambahkan survei dilakukan pihaknya terhadap 40 peserta, menyatakan 90,5% dari mereka belum pernah mendapatkan sesi literasi keuangan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Padahal, 64,2% peserta sudah mendapatkan uang jajan rutin bulanan dari orang tuanya. Artinya, mereka sudah diharuskan mengelola keuangan tanpa dasar pengetahuan finansial yang cukup.

"Tak mengherankan, sebagian besar peserta tidak ada yang memiliki tabungan di bank dan kesulitan menyisihkan dana untuk tabungan," ucapnya.

Dengan mengusung nilai kemandirian dan ketangguhan perempuan muda, workshop ini menghadirkan sesi edukatif dan interaktif seputar literasi keuangan, kepemimpinan, dan komunikasi. Kegiatan ini diikuti dengan antusias untuk menggali potensi dan menyalakan kekuatan dari dalam diri mereka. Tak sekadar belajar teori, para peserta diajak untuk memahami pentingnya mengelola keuangan dengan bijak, serta membangun karakter sebagai pemimpin muda yang komunikatif, empatik, dan percaya diri.

Rizka Dwipa Anggana selaku Wakil Kepala Markas PMI Tangerang Selatan menyambut baik kolaborasi ini. Program seperti Let’s Invest Girls dianggap dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas generasi muda. "Khususnya dalam hal kepemimpinan dan literasi keuangan," pungkasnya. (E-2)