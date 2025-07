Hanya Sekali Login Cek Kurs dan Transaksi Forex di QLola by BRI Jadi Makin Mudah

QLola by BRI(Dok. Istimewa)

MENGELOLA kurs mata uang asing dan transaksi forex kini tak lagi rumit dan berbelit-belit. Pasalnya, kini sudah ada layanan dengan sekali login yang memudahkan pebisnis atau individu di bidang keuangan.

Yup, layanan QLola by BRI menjadi jurus jitu dalam memudahkan proses tersebut. Dengan QLola by BRI, pebisnis bisa mendapatkan akses informasi kurs mata uang asing dan yang akurat dan terkini di tengah fluktuasi nilai tukar yang setiap saat bisa berubah.

Selain itu, QLola by BRI juga makin memudahkan proses transaksi forex yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga. Tak hanya itu, transaksi forex melalui QLola by BRI juga membuat pelaku bisnis mendapatkan informasi real time di pasar keuangan.

Fitur yang ada di QLola by BRI tersebut adalah fitur Foreign Exchange. Fitur itu memudahkan nasabah korporasi dalam mengakses informasi secara langsung atau real time mengenai kurs mata uang asing, produk treasury, berita keuangan internasional terbaru, dan surat berharga di pasar sekunder.

Melalui fitur Foreign Exchange, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli berbagai mata uang asing dengan Dealer Profesional Treasury BRI. Selain itu, fitur ini juga membantu nasabah dalam melakukan proses dealing nilai tukar serta settlement.

Nantinya, eksekusi atas transaksi mata uang asing yang disetujui bisa dilakukan secara mandiri sehingga nasabah tidak perlu repot datang ke unit kerja BRI.

Fitur Foreign Exchange juga dapat dimanfaatkan pelaku bisnis agar bisa mendapatkan harga jual beli mata uang asing yang lebih kompetitif serta mengeksekusi transaksi tersebut dengan mudah dan efisien.

Tak hanya itu, fitur Foreign Exchange dilengkapi sub-fitur kalkulator yang membantu nasabah dalam melakukan kalkulasi hedging dan rate. Dengan kalkulasi tersebut, nasabah dapat melakukan dealing transaksi secara langsung dengan mudah dan cepat di QLola by BRI

Layanan yang Bisa Diakses di Foreign Exchange

Berikut ini beberapa layanan yang bisa diakses melalui fitur Foreign Exchange QLola by BRI!

- Informasi perubahan secara langsung atau real time dari berbagai kurs mata uang asing.

- Informasi mengenai produk treasury.

- Berita keuangan internasional terbaru yang tersedia dalam bentuk newsletter berisi berbagai macam berita, sentimen, serta analisa valas yang di-update secara harian.

- Informasi mengenai harga surat berharga di pasar sekunder.

- Akses melakukan aktivitas jual beli mata uang asing dengan Dealer Profesional Treasury BRI dengan harga kompetitif, selama jam operasional transaksi pasar valas Indonesia.

-Kalkulasi hedging dan rate dengan sub-fitur kalkulator yang memudahkan nasabah dalam perhitungan proyeksi nominal transaksi yang ingin dilakukan.

Nah, semua kemudahan transaksi forex tersebut bisa dilakukan dengan mudah dan praktis hanya satu kali login di platform QLola by BRI, ya! So, saatnya maksimalkan fitur Foreign Exchange di QLola by BRI! (RO/I-1)