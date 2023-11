Danamon, Adira Finance, MUFG Berkolaborasi Dukung Jak-Japan Matsuri 2023

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), berkolaborasi dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance), dan MUFG Bank Ltd. (MUFG) untuk mendukung pergelaran Jak-Japan Matsuri (JJM) pada 18-19 November 2023 di JIExpo. Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang melalui penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sejak pertama kali digelar pada 2009, Jak Japan Matsuri telah menjadi wadah yang memfasilitasi pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia. Danamon, MUFG, dan Adira Finance sendiri telah mendukung Jak Japan Matsuri sejak 2019. Setelah vakum selama 2 tahun karena pandemi, pada 2022 festival ini hadir kembali di fX Sudirman Mall. Tahun ini, Jak-Japan Matsuri kembali dengan gaung yang lebih besar dengan mengambil lokasi di Gambir Expo, JIExpo Kemayoran Melalui festival ini, masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk lebih mendalami dan merasakan langsung budaya Jepang melalui berbagai atraksi hiburan yang saat ini sedang populer, seperti artis ternama dan pop culture. Tema JJM tahun ini adalah "Indonesia & Japan Always Together," yang menggambarkan komitmen kuat kedua negara untuk selalu bersama-sama, menggabungkan kekuatan dalam segala kondisi. Acara ini diharapkan dapat menarik minat anak-anak muda sebagai generasi penerus yang akan memperkuat hubungan antara kedua negara. "Danamon bersama MUFG dan Adira Finance bangga dapat mendukung kembali Jak-Japan Matsuri sebagai wadah penguatan hubungan dan kolaborasi Indonesia dan Jepang. Kolaborasi ini juga mencerminkan sinergi antara Danamon, MUFG, dan Adira Finance yang saling melengkapi untuk menciptakan solusi keuangan komprehensif bagi setiap segmen nasabah. Danamon sebagai hybrid bank memiliki posisi unik yang dapat menggabungkan kemampuan dan jaringan lokal yang kuat bersama Adira Finance sebagai anak perusahaan, dan didukung oleh jaringan global serta kapabilitas luas dan berskala internasional yang dimiliki MUFG,” ujar Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Daisuke Ejima. Di sisi lain, MUFG juga merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan untuk memenuhi aspirasi penguatan kerja sama kultural dan ekonomi antara Jepang dan Indonesia melalui dukungan terhadap Jak-Japan Matsuri. Sebagai bank korporasi terbesar Jepang, MUFG dapat memanfaatkan hubungan mendalamnya dengan perusahaan dan pemerintah Jepang untuk memfasilitasi dan memperluas berbagai kerja sama dan transaksi bisnis di antara kedua negara. "Indonesia merupakan salah satu negara terpenting dan pasar yang strategis bagi MUFG. Maka dari itu, kami senantiasa berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dengan terus memberikan dukungan bagi sektor perbankan. Selain itu, kami juga yakin bahwa membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal merupakan hal yang penting. MUFG bersama Danamon dan Adira turut berkontribusi dalam membangun persahabatan Indonesia – Jepang untuk bisa menjadi pendukung utama dalam acara yang luar biasa ini," ujar Country Head of Indonesia MUFG Bank, Kazushige Nakajima. Sementara itu, Dewa Made Susila selaku Direktur Utama dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, menambahkan Adira Finance, bersama Bank Danamon dan MUFG, dengan bangga kembali hadir dalam Jak-Japan Matsuri, selain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui one-stop financial solution yang ditawarkan oleh kekuatan grup, juga untuk merajut ikatan budaya antara Indonesia dan Jepang. "Kami yakin, melalui kegiatan semacam ini, hubungan bilateral akan terus berkembang, menciptakan peluang baru, dan mengukuhkan kolaborasi yang membawa dampak positif bagi kedua negara," ujarnya. Kekuatan utama dari sinergi antara MUFG, Danamon, dan Adira Finance adalah kemampuan untuk menciptakan harmoni antara unit-unit bisnis dan menjalin kemitraan komprehensif serta dukungan dari organisasi secara keseluruhan. MUFG Indonesia, Danamon, dan Adira Finance semuanya saling terhubung, saling mendukung, dan melengkapi untuk melayani dan memberikan solusi finansial secara menyeluruh dari hulu ke hilir rantai pasok dalam ekosistem bisnis. (E-3)

