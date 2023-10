Bank Danamon Catatkan Laba Konsolidasi Rp2,6 Triliun

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) mencatatkan Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) konsolidasi sebesar Rp2,6 triliun selama Januari—September 2023. Net Interest Margin (NIM) berhasil tumbuh 26 basis poin (bps) year-on-year (yoy), dengan pendapatan operasional meningkat sebesar 7% yoy menjadi Rp13,3 triliun.



Pada saat yang sama, total kredit dan trade finance tumbuh 18% yoy atau mencapai Rp166,2 triliun, didukung oleh pertumbuhan kredit yang lebih kuat di semua segmen bisnis. Kontributor terbesar dari jumlah loan portfolio adalah kredit segmen Enterprise Banking & Financial Institution yang mencapai Rp75,6 triliun, tumbuh 14% yoy, disusul kredit yang berasal dari pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance) —anak perusahaan Danamon— sebesar Rp52,8 triliun, tumbuh 26% yoy.

Dalam pengumuman realisasi kinerja keuangan Kuartal Ketiga (Q3) 2023, pada Senin (30/10), Danamon juga melaporkan pembiayaan baru Adira Finance tumbuh 39% yoy. Kredit konsumer mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi sebesar 31% YoY, mencapai Rp15,3 triliun, sedangkan Kredit UKM menunjukkan pertumbuhan 10% yoy. Di tengah kondisi suku bunga tinggi, Danamon dapat mempertahankan pertumbuhan pendanaan granular sebesar 9% yoy.



Danamon menyeimbangkan pertumbuhan kredit yang tinggi dengan manajemen kualitas aset yang memadai. Hal ini tecermin dari rasio Loan at Risk (LAR) (termasuk restrukturisasi Covid-19 yang masih direlaksasi) berhasil turun menjadi 12,3%, membaik 190 bps yoy. Danamon juga meningkatkan cakupan non-performing loan (NPL) mencapai 252,7% untuk mendukung pertumbuhan kreditnya. Untuk informasi kinerja keuangan yang lebih detail dapat diakses di link: bdi.co.id/AnalystBriefing9M23.



"Kami akan terus mempertahankan dan berusaha melampaui pencapaian ini ke depannya, termasuk semakin menjajaki dan mengoptimalkan kolaborasi kami dengan para pelaku bisnis dalam jaringan ekosistem MUFG. Kami juga berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam membangun fondasi kami untuk menopang pertumbuhan jangka panjang termasuk di bidang IT, Digital, SDM, dan jaringan kantor cabang sehingga kami dapat mewujudkan semangat 'Grow with Us' bersama nasabah dan komunitas melalui layanan kami," ujar Direktur Utama Daisuke Ejima, PT Bank Danamon Indonesia Tbk.



Solusi Keuangan Holistik

Sebagai bagian dari MUFG, grup jasa keuangan global terkemuka sekaligus bank terbesar di Jepang, Danamon didukung oleh kekuatan, keahlian dan jaringan MUFG dalam melayani nasabah dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis untuk memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Danamon juga menjadi enabler yang selalu ada untuk mendukung pertumbuhan baik nasabah dan mitra bisnis, karyawan, komunitas, serta perekonomian Indonesia. Hal ini tecermin dengan Danamon yang menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan tepat agar nasabah dapat memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.

Danamon berkomitmen untuk secara konsisten berinovasi dan meningkatkan kemampuan kanal distribusinya, baik secara fisik maupun digital, agar tetap relevan dan terus menerus memenuhi kebutuhan nasabah di semua segmen.

Dalam rangka HUT ke-67, Danamon mempersembahkan DXPO by Danamon pada 20-23 Juli 2023 di Central Park Mall dengan tema TUMBUH BERSAMA. Danamon mengadakan DXPO untuk menunjukkan berbagai kemampuan produk, layanan, dan kanal perusahaan; dan menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi one-stop financial solution provider untuk semua kebutuhan keuangan nasabah baik ritel, UKM, maupun korporasi.

DXPO by Danamon merupakan expo travel, properti, otomotif, makanan & minuman, dan gaya hidup yang memberikan banyak promo bagi nasabah baru dan nasabah lama Danamon pada saat acara berlangsung.

Dalam DXPO ini, Danamon juga mengumumkan pemenang hadiah Danamon Hadiah Beruntun (DHB) putaran pertama 3 bulanan untuk wilayah Jabodetabek. DHB merupakan program undian bagi penempatan dana tabungan nasabah di Danamon yang memberikan kesempatan nasabah untuk memenangkan berbagai hadiah berkali-kali.

Lebih dari 50.000 pemenang di seluruh Indonesia dengan hadiah utama Tesla Model 3 dan Mercedes Benz C200, serta hadiah per kuartal seperti Innova Zenix Hybrid, Mitsubishi Xpander, dan logam mulia. Pemenang program putaran pertama dan kedua dapat diakses pada tautan: bdi.co.id/pemenangdhb2023.



Danamon terus meningkatkan kemampuan aplikasi mobile banking-nya, D-Bank PRO. Hingga Kuartal III-2023, Danamon terus menambah dan menyempurnakan fitur-fiturnya, seperti penambahan biller baru, Mata Uang Asing (FCY) menggunakan live rate melalui Danamon LEBIH PRO, aplikasi digital Kartu Kredit untuk nasabah lama, dan masih banyak lagi fitur yang memudahkan nasabah dalam mengelola transaksinya.

Biller baru mencakup PBB, PDAM, Asuransi, Games, dan TV Streaming. Danamon LEBIH PRO merupakan rekening tabungan multicurrency Danamon agar nasabah dapat menikmati kemudahan pengelolaan dana dalam 9 mata uang hanya dengan satu rekening. Nasabah lama dapat mendaftar rekening tabungan ini melalui D-Bank PRO. Selain itu, Danamon juga menawarkan promo cash-back bagi pengguna D-Bank PRO untuk bertransaksi di berbagai merchant, dan informasinya dapat diakses di link berikut: bdi.co.id/cbdbankpro.



Danamon juga terus melakukan transformasi jaringan kantor cabangnya melalui Konsep ‘Danamon Next Generation Branch’. Melalui konsep ini, Danamon meningkatkan fungsi kantor cabangnya agar tidak hanya menangani kebutuhan transaksi tetapi juga membuka peluang untuk membina hubungan yang lebih mendalam dengan nasabah melalui pengalaman perbankan yang lebih holistik.

Pada 2023, Danamon menargetkan transformasi 53 kantor cabang di seluruh Indonesia. Hingga akhir September 2023, Danamon telah merealisasikan transformasi sebanyak 29 kantor cabang, dengan mayoritas berlokasi di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan. (E-3)