Pos Indonesia Raih Prominent Award 2023 Digelar Metro TV

PT Pos Indonesia terus menorehkan berbagai prestasi berkat langkah transformasi yang dilakukan perseroan. Terbaru, Pos Indonesia menerima penghargaan dalam ajang Prominent Award 2023. Pada ajang tersebut, Pos Indonesia dinobatkan sebagai kategori The Most Prominent State-Owned Company In Business Process Transformation. Penghargaan tersebut diterima Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta di Studio Grand Metro TV, Jakarta, pada Jumat, 22 September 2023.

"Alhamdulillah, kita meraih award ini. Keren sekali acaranya. Memang meraih penghargaan ini tidak mudah. Kami berjuang terutama dalam dua tahun terakhir dengan hantaman covid-19 dan sebagainya, kita bisa survive. Terutama kami melakukan transformasi dengan menghasilkan net income terbesar selama berdirinya PT Pos Indonesia," ujar Tata. "Jadi sekali lagi, terima kasih kepada Metro TV dan penyelenggara Prominent Award tahun ini. Kami tunggu Prominent Award tahun depan."

Pos Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut lantaran transformasi yang dilakukan sehingga membuat bisnis perseroan terus berkembang. Pos Indonesia mencatatkan laba bersih terbesar sepanjang sejarah berdirinya sebesar Rp650 miliar pada tahun buku 2022. Asetnya naik 15,1% menjadi Rp11,149 triliun dan EBITDA naik 12% dibandingkan 2021.

"Transformasi yang dilakukan pertama ialah transformasi dilakukan dalam proses bisnis. Kuncinya digitalisasi. Dengan digitalisasi ini semua proses dilakukan secara digital, terukur, dan governence. Semua menghasilkan, yang pertama meningkatkan kinerja keuangan dantentu saja meningkatkan bisnisnya," kata Tata. "Banyak transformasi yang dilakukan terutama yang paling banyak di transformasi SDM dan human capital. Karena transformasi SDM dan human capital, Pos Indonesia memiliki kurang lebih 30 ribu head account di seluruh Indonesia."

Ke depan, inovasi-inovasi terbaru akan terus dilakukan Pos Indonesia untuk dapat beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Sebagai BUMN tertua di Indonesia, perseroan sadar harus terus berinovasi untuk dapat bertahan dalam era digital seperti yang terjadi saat ini. Dan pada tahun 2020, PT Pos Indonesia yang bergerak dalam layanan logistik ini, menerapkan tujuh transformasi usaha di antaranya business transformation, product and channel transformation, transformation process, technology transformation, human resource transformation, organization transformation, dan culture transformation.

Salah satu langkah yang menjadi andalan PT Pos Indonesia saat ini ialah superapp Pospay. Aplikasi ini mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan yang cepat dan aman.

Prominent Awards yang diselenggarakan oleh Metro TV dan Solutee.Id dibuka oleh Don Bosco Salamun selaku Direktur Utama Metro TV. "Malam ini kami memberikan apresiasi kepada perusahaan dan lembaga yang benar-benar prominent, sangat unggul, menonjol, dan terkemuka. Penghargaan diberikan untuk level korporasi dan foundation yang telah berhasil memberikan dampak besar kepada masyarakat maupun bangsa," ujar Direktur Utama Metro TV Don Bosco Salamun.

Arief Hidayat Thamrin selaku CEO Solutee.Id menambahkan bahwa Prominent Awards punya keunikan. Ini karena penghargaan tersebut satu-satunya yang merangkum tiga bidang, yaitu prestasi BUMN, emiten, dan Program CSR. (RO/Z-2)