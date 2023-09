Berikan Stimulus, Paramount EazyHome 2023 Digelar

BANK Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 semakin kuat. Meskipun demikian, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global sama dengan prakiraan sebelumnya sebesar 2,7% di tengah ketidakpastian yang kembali meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 tercatat 5,17% (yoy) atau meningkat dari triwulan I sebesar 5,04% (yoy). Dengan kondisi ekonomi yang semakin kuat, optimisme perputaran ekonomi masyarakat pun bertambah yang akan membuat antusiasme para property seeker di Tangerang dan wilayah lain juga meningkat.

"Menyambut momentum tersebut, Paramount Land menghadirkan Paramount EazyHome 2023 yang menawarkan beragam stimulus untuk masyarakat berinvestasi di sektor properti. Tersedia beragam promo pembelian, cashback, dan promo pembayaran istimewa untuk beragam produk properti terpilih yang meliputi hunian, komersial, dan kaveling siap bangun di Paramount Gading Serpong, Paramount Petals, dan Paramount Village Semarang selama periode 16 Agustus hingga 31 Desember 2023," ujar M. Nawawi, Presiden Direktur Paramount Land.

Direktur Paramount Land Norman Daulay menuturkan selama program berlangsung di West Atrium Living World Alam Sutera pada 20-25 September 2023 itu, calon konsumen dapat menikmati beragam kemudahan dan berkesempatan memilih promo pembayaran yang belum pernah ditawarkan. Untuk produk hunian, tersedia promo KPR DP 0%, tunai bertahap sampai dengan 120x, harga spesial KPR DP sampai dengan 10x. Untuk produk komersial, tersedia harga spesial KPR DP sampai dengan 3x dan harga spesial tunai bertahap sampai dengan 36x. Ada juga hadiah konsumen lain seperti free IPKL atau cashback hingga Rp135 juta pada saat pameran.

Lebih rinci, Direktur Planning & Design Paramount Land, Henry Napitupulu, menambahkan beragam produk unggulan ditawarkan dengan harga mulai dari Rp800 jutaan hingga Rp11 miliaran. Sebut saja, Fresco Parade (Arcadia Village, Virginia Village, British, Trimezia Village, Amarillo Village, Bohemia Village), New Amarillo, New Zuma @ North Malibu Village, Alma @ Omaha Village, serta Pasadena Grand Residences. Namun, jumlahnya sangat terbatas. Tersedia juga produk ruko komersial seperti New Santa Anna dan New Santa Monica serta kaveling siap bangun di lokasi strategis Gading Serpong.

Ditambahkan VP Sales & Marketing Paramount Petals Mario Susanto, pihaknya juga hadir memberikan promo khusus bagi masyarakat untuk produk hunian rumah siap huni (Aster, Canna, New Aster) dan New Gardenia. Paramount Petals ialah kota mandiri yang strategis di barat Jakarta seluas ± 400 hektare dan memiliki fasilitas lengkap serta akses tol langsung ke tol Jakarta-Merak.

Salah satu yang menarik untuk dilirik di kota Semarang ialah Paramount Village Semarang, kawasan hunian dan komersial di Semarang Barat. Pada program Paramount EazyHome ini, Paramount Village Semarang menghadirkan produk unggulan seperti hunian New Potala dan area komersial Paramount Square. Paramount Village Semarang menawarkan pilihan untuk tinggal, berbisnis, dan berinvestasi, khususnya bagi masyarakat Semarang dan kota-kota besar lain di Jawa Tengah. (RO/Z-2)