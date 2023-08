Permintaan Ruang Usaha Melonjak, Harvest City Langsung Gelar Customer Gathering

Permintaan ruang usaha Harvest City seluas 1.350 hektar di kawasan Transyogi, Cileungsi, Kabupaten Bogor ternyata sangat tinggi. Terbukti saat digelar Agent Gathering Hana Business Square pemasaran Tahap 1, pada Rabu (23/8) lalu, sebanyak 25 unit ruko langsung terjual.

Menurut Sales and Marketing Director Harvest City, Hyronimus Yohanes, awal acara tersebut direncanakan hanya untuk memperkenalkan produk (product knowledge) Hana Business Square tidak untuk menjual ruko 2 lantai dengan konsep Two in One yang bisa dipakai untuk dua jenis usaha tersebut.

"Tak disangka animonya sangat besar. Kami mengundang 200 property agent dari 25 kantor, ternyata yang datang 350 orang, di antaranya ada juga penghuni yang memang ingin mencari tempat usaha dekat rumahnya,” kata Hyronimus, Senin (28/8).

Akibat hal yang tak terduga tersebut, kata Hyronimus, pihaknya membatalkan launching Hana Business Square yang akan diadakan pada 24 September 2023. Sebagai gantinya, acara tersebut diganti menjadi customer gathering pembeli Tahap 1 bersama calon konsumen lainnya.

"Untuk itu kami minta maaf kepada calon konsumen yang jauh hari sudah menyatakan akan hadir. Acara tanggal 24 September tetap ada, tapi berubah menjadi customer gathering. Mulai tanggal 24 Agustus 2023, kami sudah buka pemasaran Tahap 2 Hana Business Square dengan kenaikan 15%",” jelas Hyronimus.

Hyronimus mengatakan, dari harga perdana Rp790 juta, di Tahap 2 ini harga Hana Business Square berubah menjadi Rp950 jutaan. Jadi yang beli di tahap pre-launch kemarin itu sudah cuan (untung) Rp160 jutaan. Jadi point-nya adalah investasi properti itu mengambil untung pada saat membeli di harga perdana.

"Tidak ada ceritanya investasi properti itu rugi. Investasi properti itu untung, lanjutnya, dipengaruhi 3 faktor. Pertama, timing (waktu yang tepat), kedua feeling (rasa yakin), dan ketiga, hoki (keberuntungan)," jelasnya.

Hyronimus menegaskan, dalam ilmu investasi mengambil untung itu tidak lagi hanya pada saat menjual properti, tapi membeli di saat yang tepat dengan harga perdana itu lalu dijual di saat harga sudah tinggi. Itu bisa lebih menguntungkan.

"Jadi keuntungan itu bukan saat kita jual, tapi saat harga perdana itu ditawarkan, timing yang tepat ditambah feeling kita ok. Jangan ragu-ragu putusan beli. Hal ini terjadi di penawaran harga perdana Hana Business Square Harvest City kemarin,” ungkapnya.

Jadi dalam tempo satu hari, imbuhnya, kenaikan sudah 15%. Ini sesuai jadi di iklan-iklan Harvest City, Pasti Cuan. Hyronimus optimistis di September 2023, total 54 unit ruko Hana Business Square akan terjual habis.

Hana Business Square berada di Distrik Sakura dekat akses gerbang menuju Setu, MM2100, Bekasi. Hana Business Square, ditawarkan dalam 3 tipe, yaitu tipe Haru (LT63/ LB 70), Hanami (LT 84/ LB 93) dan Ichiyou (LT 84 / LB94 hook). (E-3)