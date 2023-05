Penjualan Klaster Premium Welton di Hiera Tunjukkan Prospek Meyakinkan

MITBANA--perusahaan joint venture antara Mitsubishi Corporation dan Surbana Jurong--bersama dengan Sinar Mas Land meluncurkan klaster rumah tapak di Hiera, lahan pengembangan mixed-use seluas 108 hektare di BSD City. Mengusung nama Welton, tahap pertama penjualan hunian premium di klaster tersebut menunjukkan prospek penjualan yang meyakinkan sehingga tahap kedua penjualan Welton bersiap diluncurkan pada akhir Mei.

Dikembangkan oleh PT Sinar Mitbana Mas, perusahaan joint venture antara Mitbana dan Sinar Mas Land, konsep Welton terinspirasi dari kebudayaan Indonesia, Singapura, dan Jepang yang mengawinkan arsitektur neoklasik dengan interior kontemporer modern. Welton menawarkan gaya hidup aktif perkotaan yang diimbangi dengan kenyamanan untuk membangun ikatan antarkomunitas di lingkungannya yang asri sehingga meningkatkan gaya hidup sehat atau wellness bagi para penghuninya. Hal ini diterjemahkan dalam fasilitas seperti zen garden, forest walk, outdoor gym, dan playground.

Dibangun di atas lahan seluas 7 hektare, Welton tersedia dalam tiga jenis hunian yakni Tipe 7, Tipe 8, dan Tipe 9. Welton merupakan hunian dua hingga tiga lantai yang dibangun dengan luas tanah 98 hingga 285 meter persegi. Setiap unit memiliki tiga hingga empat kamar tidur, ruang multipurpose, dan carport untuk dua kendaraan. Dengan kelengkapan ini semua, Welton dipasarkan mulai dari harga Rp2,5 miliar.

Setiap hunian Welton dirancang untuk area berkumpul keluarga yang nyaman yang terdiri dari ruang tamu, ruang makan terbuka, hingga central gathering spaces dengan pemandangan langsung ke alam. Jendela besar dari lantai ke langit-langit hunian dirancang untuk memastikan pancaran sinar matahari yang optimal dan aliran udara yang efisien. Setiap rumah dilengkapi dengan sentuhan akhir dan perlengkapan premium serta smart home features seperti smart lighting, voice command, dan digital door lock.

President Director of PT Sinar Mitbana Mas, Kenji Ono, mengatakan pihaknya sangat senang dengan respons yang sangat baik dari konsumen untuk peluncuran Welton. Para konsumen kami tertarik pada Welton karena konsep hunian tersebut didesain dengan cermat yang dapat mempromosikan gaya hidup aktif modern, meningkatkan wellness penghuni, dan mendukung komunitas di dalamnya. Ketertarikan yang tinggi pada hunian Welton ialah bukti bahwa ada permintaan pasar dari pembeli yang mencari lingkungan yang vibrant and integrated live-work-play di luar pusat kota Jakarta.

CEO BSD Residential of Sinar Mas Land and Vice President Director of PT Sinar Mitbana Mas, Theodore G Thenoch, menyampaikan Sinar Mas Land sangat berfokus pada pembangunan lingkungan yang livable bagi penghuni, khususnya di BSD City. "Kami bermitra dengan perusahaan terkemuka Mitsubishi Corporation dan Surbana Jurong, melalui Mitbana, untuk mengembangkan Hiera guna memenuhi kebutuhan hunian modern terintegrasi di BSD City. Klaster hunian pertama kami, Welton, yang mewujudkan visi bersama diterima dengan baik oleh konsumen dan kami berharap dapat menawarkan lebih banyak peluang bagi mereka yang menginginkan kehidupan dinamis dan saling terhubung dengan akses yang baik ke dan dari pusat Kota Jakarta."

Pembangunan Welton dimulai secara bertahap. Target penyelesaian diharapkan rampung pada 2025. (RO/Z-2)