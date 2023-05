Potensi Perputaran Ekonomi Sektor Parekraf Pada Libur Lebaran Rp335,3 Triliun

Potensi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) pada musim mudik dan libur lebaran 2023 diproyeksikan mencapai Rp335,3 triliun. Berdasarkan survei pada 1.045 responden, rata-rata pengeluaran selama libur lebaran 2023 mencapai Rp2.708.732, dialokasikan untuk transportasi 23,4%, akomodasi 22%, makan dan minum 20%, serta suvenir atau cendera mata 14%.

"Pantauan dan kajian Pemetaan Preferensi Aktivitas Wisatawan Nusantara Selama Libur Lebaran 2023 yang kami lakukan daring tersebut menemukan fakta, perputaran uang di sektor parekraf menjadikannya sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi tanah air,” kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief With Sandi Uno, Selasa (2/5).

Sandiaga merinci, hasil survei selama 31 Maret hingga 28 April 2023 itu juga menemukan proyeksi pengeluaran yang semula Rp1,9 juta terlampaui. ”Angka Rp335,3 triliun dihasilkan dari perkalian dengan prediksi Kementerian Perhubungan terkait potensi pergerakan nasional sebesar 123,8 juta orang.

Menparekraf juga merinci hasil kajian lainnya, 10 destinasi terbanyak yang dikunjungi wisatawan nusantara selama libur lebaran di antaranya Malioboro, Ciwidey, Lembang, Puncak-Bogor, Borobudur, Dieng, Pangandaran, Kebun Binatang Ragunan, Ancol, serta Pemandian Guci di Tegal.

”Selain itu mal juga penuh, mal-mal yang berada di Jabodetabek dikunjungi oleh warga yang tidak mudik. Ini juga menjadi potensi ekonomi sektor parekraf yang luar biasa, saya melihat langsung mal yang memiliki fasilitas Jakarta Akuarium itu juga padat luar biasa.” (X-8)