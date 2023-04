The Grove Shila at Sawangan Serah Terima Lebih Cepat

Kolaborasi PT Pakuan Tbk dan PT MC Urban Development Indonesia (MCUDI) pada Cluster ‘The Grove’ menunjukkan komitmen kuat kedua pengembang dengan penyelesaian proyek yang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Serah terima telah dilakukan pada Sabtu (8/4) di kawasan Shila at Sawangan, Depok.

The Grove sendiri merupakan cluster pertama di Shila at Sawangan yang terdiri dari 201 unit hunian modern dengan konsep tropis yang dibangun di kawasan terbuka hijau dengan dua tipe hunian, Courtyard dan The Terrace. The Grove juga dilengkapi fasilitas lengkap, seperti Central Park, Jogging Track, Children Playground, Basketball Court, Pavilion Lounge BBQ, serta akses mudah ke berbagai lokasi sekitarnya.

Acara serah terima unit hunian The Grove dilakukan secara simbolis oleh Aditya Wardhana, selaku Wakil Direktur Utama PT Pakuan Tbk dan Kenji Ono, Presiden Direktur PT MCUDI kepada beberapa pemilik unit The Grove yang hadir. Para pemilik unit akan mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung rumah yang mereka beli dan mengeksplorasi fasilitas yang tersedia di dalam The Grove.

Aditya mengungkapkan acara serah terima unit The Grove ini merupakan bukti dari komitmen perusahaan dalam memberikan hunian modern dan berkualitas tinggi kepada konsumen yang telah membeli unit di Shila at Sawangan.

“Kami sangat senang bisa menyelesaikan pembangunan cluster The Grove lebih cepat 8 bulan dari jadwal yang direncanakan. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli yang sudah memberikan kepercayaannya kepada kami. Pemilik unit The Grove saat ini sudah dapat menempati hunian di cluster The Grove dan menikmati fasilitas yang ada di dalam cluster ini,” ungkap Aditya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT MCUDI, Kenji Ono, menyatakan apresiasinya atas kesempatan berkolaborasi dengan PT Pakuan Tbk dalam pengembangan cluster The Grove. “Kami berharap para penghuni dapat merasakan kenyamanan dan kemewahan saat menempati hunian di cluster The Grove. Kami juga akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengembangan cluster The Grove dan cluster lainnya,” tutur Kenji.

Sebagaimana diketahui cluster kedua Shila at Sawangan, Tilia, yang sudah terjual habis juga sedang dalam tahap pembangunan. Hingga saat ini, proyek ini berhasil menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal yang akan serah terima tepat waktu pada Desember 2023. Cluster ini didesain dengan konsep low density dengan keindahan alam yang sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Selain kedua cluster tersebut Shila at Sawangan juga telah meluncurkan produk terbarunya, yakni Cluster Lake Vista yang merupakan bagian dari Lake Series yang menawarkan hunian premium dengan pemandangan danau dilengkapi lebih dari 30 fasilitas yang mengelilingi cluster Lake Vista.