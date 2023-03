Prospek Properti 2023 Positif, Verona Junction Ditawarkan

PROSPEK sektor properti pada 2023 masih akan bergerak positif sejalan dengan proyeksi IMF bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh hingga 5% di tahun ini. Meskipun suku bunga Bank Indonesia masih fluktuatif, sektor properti tetap menjadi primadona karena didukung dengan tingginya kebutuhan akan hunian maupun komersial.

Itu terlihat salah satunya dari Gading Serpong yang tumbuh menjadi kota mandiri besar dengan populasi mencapai lebih dari 120 ribu jiwa, belum termasuk komuter. Pertumbuhan residensial, perkantoran, pusat kuliner, dan pusat bisnis yang sangat pesat ini meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap beragam fasilitas komersial dan bisnis yang juga didongkrak oleh pemulihan ekonomi pascapandemi.

Karena itu, Paramount Land membuka tahun ini dengan meluncurkan Verona Junction, Commercial Lofts for Any Business in Gading Serpong, berlokasi tepat di tengah destinasi kuliner terbaru Gading Serpong. Diambil dari nama kota terindah di Italia, Verona Junction akan menjadi pilihan produk komersial yang eksklusif dengan potensi value yang sangat tinggi.

"Salah satu komitmen kami dalam membangun kawasan bisnis/usaha ialah memastikan kawasan komersial tersebut akan segera ramai dan berkembang, salah satunya dengan menghadirkan beragam anchor tenant sebagai added value yang sangat menguntungkan bagi calon pebisnis. Tidak terkecuali di Verona Junction yang akan diramaikan dengan beragam anchor tenant, seperti RM Lamun Ombak, rumah makan khas Padang dari Sumatra Barat, yang baru pertama kalinya membuka cabang di Tangerang. Selain itu, akan hadir Chandra Karya Furniture, pusat furnitur dan spring bed di Indonesia," ujar M. Nawawi, Presiden Direktur Paramount Land.

Verona Junction ditawarkan dengan harga menarik mulai dari Rp2,5 miliaran (sudah termasuk PPN) sebanyak 70 unit perdana (SOHO dan shophouses) dan 14 unit (studio lofts). Pihaknya telah membuka NUP dan promo early bird pada 21 Februari-15 Maret 2023. Berbagai promo cara bayar yang sangat menarik juga ditawarkan kepada konsumen dan investor, mulai dari tunai keras, KPR 20%, khusus promo special launching, hingga tunai bertahap dengan tenor dan angsuran yang sangat menarik.

Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu menambahkan empat keunggulan Verona Junction, salah satunya prime location karena berada di sisi selatan Gading Serpong, berbatasan langsung dengan jalan boulevard penghubung Gading Serpong dan BSD dengan trafik 4.500 mobil/jam, dikelilingi oleh area komersial dan lebih dari 40 klaster terhuni serta beragam fasilitas kota. Keunggulan lain yakni direct access to each floor sehingga memberikan kesempatan multi-tenancy (tenant yang berbeda) dalam satu gedung, double façade dengan variasi dua muka pada tipe studio loft yang memudahkan akses dari depan jalan atau dari area pedestrian, dan sophisticated façade design dengan aksen vertikal yang bold serta warm color, eksklusif, dan iconis memberi kesan mewah. Khusus untuk varian studio loft lantai 2 memiliki alfresco dining experience serta void yang menambah kesan luas.

"Hal lain yang membedakan Verona Juction dengan produk komersial lain ialah konsep commercial loft dengan beragam bentuk dan ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan calon pebisnis dan investor. Tersedia tiga pilihan bentuk, yaitu studio loft berukuran L8x15 (hoek) dan L7x15 dengan pilihan 3 lantai dan 4 lantai, SOHO (small office home office) berukuran L5x10 dan L7x10 dengan 2 lantai, dan shophouse berukuran L5 dan L6 dengan panjang bervariasi dan pilihan 2 lantai dan 3 lantai," urai Henry. (RO/OL-14)