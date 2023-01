Volume Kendaraan di Tol Waskita Meningkat saat Nataru 2022

PT Waskita Toll Road (WTR) mencatat peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas pada ruas–ruas tol milik WTR selama periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Ruas tol yang mengalami peningkatan yang signifikan di antaranya Ruas Tol Pemalang–Batang, Pasuruan–Probolinggo (Paspro), Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung) dan lainnya.

"Ke depannya, khususnya pada periode Idul Fitri dan Nataru 2023, kami berharap volume lalu lintas pada ruas–ruas tol WTR semakin tinggi, terlebih adanya penambahan jumlah ruas tol yang beroperasi," kata Direktur Utama WTR Rudi Purnomo dalam keterangannya, Jumat (6/1).

Berdasarkan rekapan laporan Lalu Lintas Harian Rata–Rata (LHR)selama periode 22 Desember 2022 – 3 Januari 2023, volume kendaraan pada keenam ruas tol WTR meningkat jika dibandingkan dengan periode Nataru 2021-2022. Peningkatan LHR pada Ruas Tol Pemalang–Batang mencapai 33,14%, ruas Tol Paspro tumbub sebesar 26,18% dibandingkan periode nataru tahun lalu.

Volume kendaraan di ruas Tol Kapal Betung juga meningkat 15,74%, kemudian volume kendaraan di Tol Bekasi–Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Ciawi–Sukabumi (Bocimi) tumbuh 11,75% dibandingkan nataru tahun lalu dan peningkatan di ruas Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM) sebesar 36,16%.

Rudi menambahkan, volume kendaraan di ruas Tol Becakayu mengalami peningkatan LHR yang drastis yaitu mencapai 102,61%.

"Peningkatan ini berdampak positif dari dioperasikannya beberapa akses baru dari ruas tol tersebut, yaitu On Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca, Seksi 1A Koneksi Wiyoto–Wiyono, dan Off Ramp Jatiwaringin," jelasnya.

Selama periode Nataru, WTR melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dimiliki, mengoperasikan beberapa akses ruas tol secara fungsional. Adapun pengoperasian ini dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas selama periode Nataru.

Sejumlah ruas tol yang beroperasi secara fungsional pada periode 23 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 di antaranya Ruas Tol Bocimi Seksi 2 (Cigombong–Cibadak) dan Ruas Tol Becakayu Seksi 2A dan 2A Ujung (Jakasampurna–Marga Jaya). Sementara itu, Junction Wringinanom pada Ruas Tol KLBM juga dioperasikan secara fungsional selama empat hari mulai dari 31 Desember 2022 sampai 3 Januari 2023.

"WTR juga memberlakukan diskon tarif sebesar 50% pada Ruas Tol Kapal Betung yang berlaku mulai 24 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023," kata Rudi. (OL-12)