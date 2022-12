Jadi Partner Country Hannover Messe 2023, Ajang Pamer Kemajuan Industri 4.0 Indonesia

USAI penandatanganan kontrak keikutsertaan Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023 yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian RI (yang mewakili Indonesia) dengan Chairman of the Managing Board Deutsche Messe AG pada 6 Desember 2021, Indonesia terus bersiap dalam ajang pameran teknologi industri terbesar dunia yang akan dilaksanakan pada 17-21 April 2023 di Hannover, Jerman.

Dalam sejarahnya, tercatat beberapa negara telah menjadi Official Partner Country Hannover Messe yaitu Amerika Serikat, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, India, Meksiko, dan Swedia, Indonesia dalam hal ini patut berbangga karena terpilih menjadi negara ASEAN pertama yang menjadi official partner country pada perhelatan tersebut.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S. A Cahyanto mengatakan, Indonesia bukan baru pertama kali menjadi Partner Country Hannover Messe, Indonesia sebelumnya juga pernah menjadi Partner Country Hannover Messe pada 1995 dan 2021.

Adapun penyelenggaraan pada 2021 merupakan imbas dari pembatalan penyelenggaraan Hannover Messe 2020 akibat pandemi covid-19 yang juga merupakan gelaran pertama penyelenggaraan Hannover Messe secara digital (Hannover Messe: Digital Edition).

“Kami melihat pentingnya partisipasi Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023 tidak hanya sebagai ajang branding bagi Indonesia, tetapi juga mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital serta dapat memperluas dan menjalin kemitraan bari pada industri 4.0.” kata Eko.

Eko mengungkapkan, dalam ajang tersebut, Indonesia akan menampilkan teknologi terbaru dan peluang investasi teknologi industri serta menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan yang terkait industri 4.0, business summit dan konferensi pada Paviliun Indonesia di Hannover Messe Fairground.

Selain industri, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang bertema industri serta konsep pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) juga akan tampil dalam ajang bergengsi tersebut.

Partisipasi Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023 telah sejalan dengan implementasi inisiatif “Making Indonesia 4.0” yang dicanangkan oleh Presiden RI pada 2018.

“Partisipasi ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi tantangan dan peluang industri 4.0 serta potensi besar bagi Indonesia untuk menjali kemitraan industri 4.0.” ujar Eko. (RO/OL-7)