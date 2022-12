Tingkatkan Modal Dasar, Bank Index Siap Bertransformasi ke Digital

PARA pemegang saham PT Bank Index Selindo menyetujui penambahan modal Bank Index dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian mereka akan memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai permodalan. Sebelumnya OJK memang memberi tenggat waktu bagi bank-bank yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum hingga akhir bulan ini.



“Setelah penambahan modal dasar, transformasi digital akan menjadi salah satu strategi yang menopang perkembangan bisnis ke depannya,” ujar CEO Bank Index, Gimin Sumalim, Senin, (5/12).

Baca juga: BI: Kondisi Perbankan Masih Sangat Baik

Menurutnya, berbagai strategi untuk melakukan transformasi digital akan dijalankan, antara lain membuat perencanaan secara komprehensif untuk meningkatkan value Bank Index, melakukan investasi terhadap teknologi dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital, dan mempersiapkan SDM yang kapable dan penyesuaian struktur organisasi.

Bank Index merupakan bank swasta yang didirikan pada 1992, dan fokus penyaluran kreditnya di sektor komersial, terutama pada usaha kecil dan menengah. Pada Juli 2007, Bank Index mengumumkan akan membeli sebuah bank kecil lain, bernama Bank Harmoni Internasional.

Saat ini pemegang saham Bank Index adalah Keluarga Setiawan sebagai pemegang saham mayoritas, PT. Creador Kapital, Funding Societies Modalku, Carro, Digi Asia Bios, SBI Emerging Asia Finance Sector Fund Pte.Ltd, Nederlandse Financierings - Maatschapij V.O.N.V.



Mereka berhasil menerima penghargaan titanium trophy sebagai bank berpredikat sangat bagus selama 15 tahun berturut-turut dalam ajang penganugerahan InfoBank Awards, yang merupakan apresiasi kepada perbankan tanah air, berdasarkan kelas modal inti (KBMI 1).

Bank Index juga menerima penghargaan sebagai Indonesia Best Bank 2022 for The Increasing Banking Capabilities to Achieve Sustainable Growth dari Warta Ekonomi, Gold Award – Excellent - The Best IT for Bank Company dari Economic Review, penghargaan TOP Digital Imlementation 2022 untuk Bank Index dan TOP Leader on Imlementation 2022 untuk Bapak Gimin Sumalim selaku CEO Bank Index dari TOP Digital Awards 2022 yang diselenggarakan oleh It Works, serta beberapa anugerah atas prestasi khusus yang berhasil ditorehkan. (RO/A-1)