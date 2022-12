BCA Luncurkan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan Kelas A

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) bersama PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) sebagai penyedia reksa dana berkualitas bagi para nasabah BCA menawarkan pilihan produk reksa dana, yakni reksa dana pendapatan tetap Manulife Obligasi Unggulan Kelas A (MOU Kelas A).

"Kerja sama antara BCA dengan MAMI merupakan bagian dari langkah kami untuk memberikan solusi Wealth Management, khususnya produk investasi bagi nasabah BCA. Melalui kemitraan ini, kami menghadirkan produk investasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para nasabah yang ingin memanfaatkan peluang pertumbuhan investasi yang menarik,” ujar Direktur BCA Haryanto T. Budiman melalui keterangan resmi, Kamis (01/12).

Menurut Haryanto BCA memahami bahwa nasabah BCA memiliki beragam kebutuhan finansial terutama dari sisi wealth management. Dia mengatakan sebagai penyedia solusi perbankan nasional, BCA tidak pernah putus menghadirkan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk semakin mengoptimalkan produk yang ditawarkan di berbagai platform.

"Kehadiran MOU Kelas A menjadi salah satu inovasi terbaru bagi nasabah yang ingin berinvestasi di reksa dana pendapatan tetap dan mudah hanya dalam satu genggaman,” tegasnya.

Haryanto menambahkan pertumbuhan Asset Under Management (AUM) BCA hingga saat ini cukup meningkat. Hingga kuartal III/2022, pertumbuhan asset under management (AUM) produk reksa dana dan obligasi mencapai 58% secara year on year.

CEO & Presiden Direktur MAMI, Afifa, menambahkan salah satu keunggulan reksa dana MOU Kelas A yaitu memberikan imbal hasil yang optimal di berbagai siklus pasar melalui diversifikasi investasi pada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. MOU Kelas A, kata dia, dikelola secara aktif dengan fokus investasi pada obligasi tenor pendek.

"Walaupun ada porsi obligasi korporasi sebesar maksimum 60%, volatilitas MOU Kelas A tetap terkendali. Risiko kredit pada obligasi korporasi juga kami minimalisir melalui proses analisa kredit yang ketat dan penyebaran konsentrasi risiko." jelasnya.

Menurut Aifa, secara historis, MOU Kelas A telah menunjukkan resiliensi di tengah siklus kenaikan suku bunga dan memberikan kinerja yang kompetitif pada siklus penurunan suku bunga. Keunggulan lainnya dari MOU Kelas A adalah adanya fitur potensi pembagian hasil investasi setiap kuartal dalam bentuk tunai.

Selain itu, faktor likuiditas juga menjadi keunggulan lainnya dari MOU Kelas A, dimana pencairan reksa dana ini dapat dilakukan pada setiap hari bursa, dengan proses 2 -3 hari bursa. Saat ini nasabah BCA yang memiliki horizon investasi menengah hingga panjang sudah dapat mulai berinvestasi di reksa dana MOU Kelas A dan menikmati beragam keunggulannya.

"MOU Kelas A merupakan sarana diversifikasi investasi yang ideal untuk mengurangi risiko investasi tanpa mengubah ekspektasi pertumbuhan kinerja secara signifikan,” ujarnya.

Nasabah BCA bisa mendapatkan informasi MOU Kelas A melalui Relationship Manager BCA, serta dapat bertransaksi langsung di fitur Welma pada aplikasi myBCA, maupun cabang BCA mulai 1 Desember 2022. (E-3)