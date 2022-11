E-Money Baru Fello untuk Komunitas dan B to B

SETELAH berkiprah selama 18 tahun di industri biller aggregator, PT Jatelindo Perkasa Abadi meluncurkan platfom e-money Fello untuk mendukung transaksi nontunai (cashless) di era digital. Dengan kehadiran Fello, pelanggan dan mitra Jatelindo tidak perlu khawatir dalam melakukan pembayaran karena prosesnya cepat, mudah, serta aman.

Setelah mendapat izin pada 2020, Fello mengawali kerja sama dengan Jaklingko serta menjalin kemitraan dengan minimarket dan beberapa bank. Kerja sama dengan aplikasi JakLingko merupakan inovasi pembayaran transportasi umum dengan tarif integrasi antarmoda di Jabodetabek. Nanti, ini akan merambah pembayaran industri transportasi lain.

Agar dapat mempermudah pengguna untuk menambah (top up) saldo, Fello menggandeng bank-bank besar di Indonesia seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, Permata, dan sedang proses dengan bank lain serta modern channel seperti Indomaret dan Alfamart. Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi, Armanto Idham Hadju, mengatakan Fello saat ini masih berfokus pada komunitas dan B to B. Meskipun baru berjalan dua tahun, e-money itu berhasil mencatatkan sekitar 40 juta transaksi per bulan dengan nilai lebih dari Rp7 triliun.

"Untuk saat ini, kami berfokus di komunitas dengan harapan dapat tumbuh bersama. Kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu Fello kepada masyarakat," ujar Idham, Jakarta, Jumat (11/11).

Fello, jelas Idham, memiliki fitur-fitur pembayaran lain untuk memudahkan transaksi, di antaranya pembelian (pulsa dan token listrik) dan pembayaran (tagihan listrik, PDAM, dan narobil). Selain itu, Fello memiliki fitur Aris yang memudahkan pembayaran pada merchant-merchant untuk pembelian dan pembayaran.

Idham Hadju mengatakan konser musik ini menjadi momen kolaborasi Fello dengan kampanye #KenalanDuluAja untuk inovasi fitur produknya sedangkan Ada Band yang memiliki komunitas penggemar cukup besar memperkenalkan vokalis baru dengan single lagu Kenalan Dulu Aja. "Acara ini diharapkan akan terbentuk image positif bersama di masyarakat. Di mana Ada Band maka ada Fello," katanya.

Selain menikmati konser musik, pengunjung yang datang juga bisa mendatangi booth Fello dan melakukan berbagai aktivitas seperti photobox, games, dan kegiatan lain. Saat ini tiket Hello Fello bisa diperoleh melalui aplikasi Fello. (RO/OL-14)