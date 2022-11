Gaet Milenial, Anwa Residence Tawarkan Apartemen di Kawasan Bintaro Mulai Rp499 Jutaan

APARTEMEN merupakan hunian vertikal yang tentunya memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan perumahan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Apartemen adalah lokasinya yang terbilang cukup strategis, misalnya dekat dan terintegrasi dengan transportasi publik.

Saat ini banyak pencari hunian dari kalangan milenial yang lebih memilih tinggal di apartemen, sebab fasilitas yang dimiliki pun cukup lengkap. Hal itu pun menjadi perhatian PT Hocky Anwa Lestari dalam pengembangan Anwa Residence Apartemen di Bintaro, Tangerang Selatan.

“Anwa Residence Apartemen at Bintaro berlokasi di kawasan Bintaro, dengan lokasi strategis dekat dengan Stasiun KRL Jurang Mangu, Pintu Tol Pondok Aren, Mall Bintaro Xchange dan juga CBD Bintaro. Dengan lokasi yang strategis seperti ini, tentunya memudahkan para milenial untuk beraktivitas sehari-hari.” Ucap Kelly Maria Emmanuella Andwa, Direktur Utama PT. Hocky Anwa Lestari soal aksesibilitas Anwa Residence.

Tidak hanya memiliki lokasi yang strategis, fasilitas apartemen pun menjadi penunjang utama yang harus dimiliki oleh sebuah apartemen. Anwa Residence Apartemen at Bintaro memiliki fasilitas lengkap mulai dari infinity pool, mini waterpark, gym, children playground, podium parking, jogging track dan juga hotel by Aston.

“Kenyaman dan keamanan di Apartemen menjadi prioritas utama kami, agar para penghuni Apartemen merasa nyaman ketika tinggal. Begitu juga dengan fasilitas yang kami tawarkan, mulai dari gym center, mini waterpark, children playground hingga Hotel pun kami sediakan,” imbuhnya.

Untuk mendapatkan hunian aman dan nyaman yang berlokasi di Bintaro, para milenial pun tidak perlu khawatir dengan harga yang ditawarkan. Anwa Residence Apartemen at Bintaro dibandrol dengan harga mulai dari Rp499 juta, sudah bisa mendapatkan tipe unit one bedroom + working space dan juga kitchen set.

“Kami memiliki promo khusus menjelang akhir tahun yaitu Rp499 jutaan sudah bisa memiliki tipe unit one bedroom plus tambahan working space dan juga kitchen set. Dengan unit terbatas yah, bagi milenial yang ingin memiliki unit di Anwa Residence Apartemen at Bintaro. Bisa langsung datang ke Jl. Cendrawasih Raya No. 25-Bintaro atau bisa menghubungi 0822.13.63.2700. Kami tunggu kedatangan para milenial di Marketing Gallery Anwa Residence Apartemen at Bintaro,” pungkas Kelly. (RO/OL-7)