Pembangunan Cimory Dairyland BSD City Dimulai dan Beroperasi 2024

SINAR Mas Land melalui proyek township BSD City terus berkomitmen menghadirkan fasilitas terlengkap bagi masyarakat. Komitmen tersebut kali ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Sinar Mas Land dan Cimory Group untuk pengembangan Cimory Dairyland di BSD City. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Perry Periatna Handjaya (Managing Director Business Development Sinar Mas Land) dan Wenzel Sutantio (Director Cimory Hospitality Group) pada Rabu (24/8) di Marketing Office BSD City.

Mengusung tema Farm Leisure Park in the City, Cimory Dairyland BSD City akan dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektare dengan konsep petting zoo untuk memberikan edukasi tentang hewan dan proses pengolahan susu dari awal hingga dapat dikonsumsi (from farm to table). Edukasi tersebut meliputi interaksi dengan sejumlah hewan ternak dan peliharaan serta peninjauan proses pengolahan berbagai macam produk susu bagi anak-anak sekolah. Tempat hiburan di luar ruangan (outdoor) itu pun menjadi alternatif kegiatan yang sehat bagi keluarga dan diharapkan dapat menarik 1 juta pengunjung per tahun.

Managing Director Business Development Sinar Mas Land, Perry Periatna Handjaya, mengatakan keberhasilan Cimory Dairyland yang menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia memotivasi pihaknya untuk menghadirkan wahana edukasi dan rekreasi serupa di BSD City. Kehadiran Cimory Dairyland BSD City akan menambah fasilitas baru di kawasan ini serta dapat menjadi tujuan wisata yang baik bagi keluarga. "Pembangunan Cimory Dairyland akan dimulai pada tahun ini dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2024," tutur Perry.

Pada kesempatan yang sama, Director Cimory Hospitality Group, Wenzel Sutantio, mengatakan kehadiran Cimory Dairyland di BSD City merupakan wujud keinginan pihaknya untuk menghadirkan nuansa Diaryland dalam kota mandiri. Ini merupakan suatu pengembangan sekaligus terobosan baru dalam memberikan pilihan hiburan serta pembelajaran yang baik tentang alam dan lingkungan hidup bagi setiap pengunjung khususnya bagi anak-anak dan keluarga.

Cimory Dairyland BSD City akan dilengkapi dengan beragam fasilitas hiburan dan perbelanjaan meliputi farm leisure park, restoran, kafe, dan toko yang menyediakan susu segar Cimory yang diproduksi langsung dari pabrik. Selain itu, Cimory Dairyland BSD City menawarkan berbagai kegiatan interaksi langsung serta edukasi mengenai hewan. Anak-anak akan diperkenalkan mengenai berbagai informasi tentang farm animals atau hewan ternak. Terdapat educational dairy tour yang mengusung konsep pembelajaran from farm to table mulai dari memelihara sapi, memerah susu sapi, dan mengolahnya menjadi berbagai minuman bergizi siap konsumsi seperti susu segar, susu kedelai, dan yogurt. Jenis-jenis hewan yang dapat dilihat nanti sangat beragam dan bisa diajak interaksi secara langsung mulai dari hewan eksotis, baik impor maupun hewan lokal.

Cimory merupakan singkatan dari Cisarua Mountain Dairy yang didirikan pada 2006 dan awalnya merupakan pabrik pengolahan susu yang bekerja sama dengan peternak sapi perah setempat. Cimory kemudian berkembang menjadi industri yang memproduksi yogurt drink, yogurt set, susu UHT, coklat, sosis, produk turunan daging, dan lain-lain. Cimory juga melebarkan sayapnya ke industri pariwisata hingga kini dikenal sebagai salah satu pengelola taman wisata terbesar di Indonesia melalui beberapa destinasi wisata seperti Cimory Mountain View, Cimory Riverside, Cimory on The Valley, Cimory Dairyland Puncak, Cimory Dairyland Prigen, Bavarian Haus, serta Indotofu Haus.

Kawasan BSD City yang dikenal sebagai salah satu township terkemuka di Indonesia dan kini sedang bertransformasi sebagai integrated smart digital city memiliki berbagai akses baik melalui jalan tol maupun commuter line atau KRL. Masyarakat yang ingin ke BSD City dapat menggunakan akses tol Jakarta-Merak dan tol Jakarta-Serpong. Kedua tol tersebut terhubung dengan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Tol Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tol Jagorawi dan berbagai ruas tol di Pulau Jawa. Akses tersebut juga akan dilengkapi dengan tol Serbaraja yang mengarah ke Balaraja, Tigaraksa, dan daerah sekitarnya. Masyarakat juga dapat menggunakan layanan shuttle bus yang terintegrasi langsung dengan Stasiun KRL Cisauk di kawasan Intermoda untuk menuju BSD City. (RO/OL-14)