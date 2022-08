Dekatkan Diri dengan Pelanggan, Erajaya Kembali Gelar Eraversary 2022

PELANGGAN atau konsumen adalah salah satu elemen penting bagi sebuah produsen. Sebab tanpa keberadaan konsumen, produk mereka tidak akan laku di pasaran.

Berangkat dari situ, Erajaya Group meresmikan rangkaian promosi dalam rangka perayaan hari jadi ke-26 bertajuk Eraversary 2022 yang digelar pada 15 Agustus hingga 31 Oktober. Dengan tema 'so much fun in era', event ini akan menghadirkan berbagai keriaan, online dan offline, promo yang menarik, serta kesempatan untuk mendapatkan hadiah spektakuler yakni satu unit BMW 218i Gran Coupé Sport.

Bukan cuma itu, Eraversary 2022 juga menawarkan aktivitas lain seperti

rangkaian permainan yang bisa diikuti seluruh konsumen di semua toko untuk mendapatkan hadiah

menarik. Bekerja sama dengan Komunitas Stand Up Indo, Erajaya Group juga akan menggelar tur di 10

kota untuk memeriahkan aktivitas offline pada September hingga Oktober. Sejumlah event offline

juga tengah dipersiapkan untuk mengisi Eraversary 2022 seperti Erafone Fair, UR Fair, iBoxing Week, dan Eraversary Festival.

Jajaran manajemen PT Erajaya Swasembada Tbk meresmikan dimulainya rangkaian Eraversary 2022 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa (16/8).

“Saya masih ingat kala pertama kita

menggelar acara Eraversary beberapa tahun lalu. Acara yang hadir untuk membagi keriaan kepada pelanggan setia kami dalam rangka ulang tahun perusahaan kami, dari tahun ke tahun kemudian berkembang menjadi salah satu acara promosi terbesar, terlengkap dan terseru, yang kehadirannya dinantikan oleh pelanggan kami. Tahun ini, Eraversary 2022 hadir dengan tema ‘so much fun in era’ yang secara skala akan menjadi event yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Wakil Direktur Utama Erajaya Group, Hasan Aula.

"Eraversary akan membawa kemeriahan luar biasa untuk pelanggan setia kami secara online maupun offline, termasuk kesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa satu

unit BMW 218i Gran Coupé Sport dan ratusan hadiah menarik lainnya.”

Kemeriahan Eraversary tahun ini terjadi berkat dukungan sponsor utama, yaitu Samsung, Kredivo, XL Axiata, Indodana, Home Credit Indonesia, serta IT: Immersive Tech. Juga ikut mendukung perhelatan

akbar ini, merek-merek ternama seperti ASUS, DJI, ENB, Indosat Ooredoo Hutchinson, Infinix, GoPro,

Marshall, Nokia, Nothing, OPPO, Realme, Shokz, TecProtec, Vivo dan Xiaomi. Pelanggan Erajaya Group dapat memanfaatkan berbagai promo menarik untuk transaksi online maupun offline, seperti Harga Coret, Kombo Hemat, Flash Sale, hadiah voucer belanja, dan program

cashback.

Promo berlaku di semua platform dan channel penjualan Erajaya Group, official stores Erajaya Group di Shopee dan Tokopedia, serta di seluruh jaringan ritel Erajaya Group. Pelanggan juga bisa mendapatkan tambahan diskon hingga Rp750.000 dengan cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit dari BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, CIMB Niaga, Citibank, HSBC dan UOB.

Pengundian program Eraversary 2022 direncanakan untuk dilakukan pada bulan November 2022, dan hadiah akan mulai diserahkan atau diambil oleh para pemenang mulai minggu pertama bulan Desember . Nama pemenang akan diumumkan secara resmi di seluruh outlet, akun social media, dan laman resmi dan semua pemenang akan dihubungi langsung oleh pihak Erajaya melalui telepon dan email. Untuk menghindari penipuan, informasi dan pengaduan seputar program promo ini, dapat menghubungi ERICA (Erajaya Interactive CustomerAssistant). (RO/A-1)