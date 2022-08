Dua Tahun Pandemi, Sampoerna Pertahankan Kinerja Positif 

KINERJA positif Sampoerna selama pandemi covid-19 pada 2 tahun terakhir mendapat apresiasi dalam Ajang Indonesia Best Public Company Awards 2022. Ada dua kategori yang diraih yakni Best Public Company Award 2022 dan Top Corporate Award 2022.

Kepala Urusan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk. Ishak Danuningrat mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pemacu bagi perseroan untuk terus berperan aktif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Ini sekaligus menjadi kado bagi Sampoerna yang akan merayakan ulang tahun perusahaan pada bulan ini,” katanya Ishak dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Senin (8/8/2022).



Indonesia Best Public Company Awards 2022 mengangkat tema Maintaining Quality and Facing Future Growth in the Pandemic Recovery. Beberapa indikator yang dipakai pada penilaian emiten antara lain, penilaian earning per share (EPS), price earnings ratio (PER), frekuensi dan value penjualan.

Fadel Muhammad yang merupakan perwakilan penyelenggara mengatakan, ajang tersebut merupakan apresiasi bagi emiten yang berhasil mempertahankan tingkat aktivitas perdagangan saham dan kinerja fundamental positif perusahaan selama dua tahun terakhir.

“Pemberian apresiasi ini diharapkan juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara terjun ke bursa saham untuk turut memajukan perekonomian,” ujar Fadel.

Sebelumnya pada 30 Juli 2022 lalu, Sampoerna meraih penghargaan serupa yakni Top Corporate Award 2022 dari TRAS N CO Indonesia dan INFOBRAND.ID. Apresiasi ini diberikan berdasarkan kinerja Sampoerna selama dua tahun terakhir atau selama periode covid-19.

Penilaian Top Corporate Award 2022 mengacu pada tiga aspek, yakni Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Asset & Revenue Aspect, dan Net Profit Aspect. Sampoerna dinilai mampu mempertahankan kinerja positif untuk tumbuh dan pulih bersama perekonomian nasional. (RO/A-3)