Menkeu: Kenaikan Inflasi Dapat Menggerus Pertumbuhan Konsumsi dan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia harus mewaspadai kecenderungan inflasi dalam negeri yang akan menggerus dukungan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi, terutama jika suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik.

Dia pun memperkirakan inflasi akan mengalami sedikit tekanan pada semester II 2022, yakni pada level 3,5% hingga 4,5% sehingga untuk keseluruhan tahun akan ada dalam rentang antara 3,5% hingga 4,5%

"Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro lainnya yakni suku bunga surat berharga tenor 10 tahun juga kemungkinan mengalami tekanan ke atas pada semester II 2022 di kisaran 6,83% hingga 8,56% dan untuk keseluruhan tahun diperkirakan berada di antara 6,85% hingga 8,42%," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran DPR RI, Jumat (1/7).

Lebih lanjut, milai tukar rupiah juga sedikit mengalami tekanan dengan penguatan indeks dolar AS sehingga dalam semester II 2022 akan berada di antara Rp14.180 per dolar AS hingga Rp14.925 per dolar AS dan untuk keseluruhan tahun di Rp14.300 per dolar AS sampai Rp14.700 per dolar AS.

Sri Mulyani memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia pada semester II 2022 akan berada dalam kisaran US$90 per barel hingga US$105 per barel sehingga keseluruhan tahun ada di US$95 per barel hingga US$105 per barel.

Lifting minyak dan gas kemungkinan masing-masing 635 ribu sampai 703 ribu barel setara minyak per hari dan 956 ribu sampai 1,036 juta barel setara minyak per hari di semester II 2022, begitu pula dengan keseluruhan tahun ini. (OL-12)