 Sandiaga Uno: Jadikan Apresiasi Kreasi Indonesia Sarana Bangun Jejaring UMKM

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi antusiasme semua pihak yang terlibat dalam Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI).

AKI adalah program unggulan pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fesyen, aplikasi, film, dan musik.

Pada 2021 AKI sukses dilangsungkan di 16 kabupaten dan kota di Indonesia. Pada tahun ini diharapkan dapat menjangkau wilayah yang belum tersentuh/terjangkau pada tahun lalu.

“Setelah dua tahun kita mengalami pandemi covid-19, inilah momentum untuk membangkitkan ekonomi masyarakat," ujar Menparekraf Sandiaga Uno saat mengunjungi Plaza Asia Tasikmalaya, Sabtu (18/6).

'Saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat Tasikmalaya yang berpartisipasi pada AKI. Saya harapkan dari ajang ini akan muncul juara-juara ekonomi kreatif yang mendunia, dengan demikian Insya Allah akan kembali tercipta lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja,” tuturnya.

Dalam upaya membuat produk UMKM ‘naik kelas’ Sandiaga mengatakan produk kreatif ini perlu dipamerkan di mal/pusat belanja. “Selama menunggu produk ekonomi kreatif bisa masuk mal sehingga naik kelas, pelaku UMKM kreatif bisa memanfaatkan ruang belajar melalui bootcamp.

Sandiaga mengaku bangga AKI 2021 berhasil lakukan terobosan luar biasa dalam menciptakan geliat ekonomi Indonesia sehingga mendapatkan penghargaan kebangkitan ekonomi kreatif.

“AKI tahun ini akan menyasar daerah/wilayah yang belum terjangkau pada tahun lalu,” jkata Menparekraf.

Sebagai pengusaha, Sandiaga tak memungkiri pernah diremehkan dan mengalami kesulitan, serta jatuh bangun saat membangun usaha.

“Sakitnya tuh di sini..di kantong, Namun jangan patah semangat. Hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Saat berada di atas harus bersyukur. Saat si bawah harus bersabar. Saya bukan Sandiaga Uno seperti sekarang jika tidak didukung mentor," paparnya.

"Saya pernah alami krisis, sebagai profesional kena PHK 25 tahun silam. Berkat nasihat mentor saya bisa bangkit, dari hanya punya 3 karyawan sekarang 30 ribu karyawan," jelasnya.

"Gunakan setiap dari momen yang ada. AKI bisa dijadikan wadah untuk mengembangkan usaha. Saya yakin dari sini akan banyak yang menjadi pengusaha yg sukses. Temukan mentormu di sini, dan bina jejaring. Mudah-mudahan produk kreatif kita bisa go regional,” tutur Sandiaga.



Sandiaga berharap, kenaikan harga-harga yang terjadi saat ini dapat disolusikan dengan meningkatnya penghasilan UMKM yang masuk digitalisasi.

“Hal ini bisa dicapai dengan menciptakan produk inovatif, adaptif dan kolaboratif,” ujarnya.

“Kemenparekraf mengucapkan terimakasih kepada para mitra strategis yang terlibat dalam AKI 2022, yakni Shopee, Gopay, Goplay dan Aplikasi Kasir yang selaras dengan komitmen kami untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif," teranganya.

"Gopay dan Shopee akan membantu dalam proses pembayaran, sedangkan untuk Goplay menjadi wadah promo film dan musik para finalis AKI. Aplikasi Kasir dapat dimanfaatkan sebagai transaksi pencatatan pertumbuhan bisnis yang dibutuhkan finalis. Saya harapkan kolaborasi ini dapat dimanfaatkan finalis AKI dengan baik,” tandas Sandiaga.

Terkait dengan pariwisata halal, Sandiaga menyebut, tahun ini Indonesia naik dua peringkat di posisi kedua wisata halal di dunia setelah Malaysia.

“Ini sebagai akibat kita mendukung ekosistem pariwisata halal dengan konsep tambahan layanan.

"Di tasikmalaya misalnya, hari ini kita luncurkan Santri Digitalpreneur Indonesia 2022 (SDI 2022) yang antara lain bertujuan untuk memperkuat ekosistem pariwisata halal, yang nantinya akan membuka peluang dan lapangan kerja seluas-luasnya,” ujar Sandiaga.

Ia juga mencontohkan ada produk dengan konsep syari dan kaligrafi sebagai bagian produk ekonomi kreatif yang mendukung wisata halal.



Seiring dengan meningkatnya tren kenaikan covid-19, Sandiaga berpesan agar semua pihak tetap waspada, melakukan booster dan taat protokol kesehatan.

“Harus waspada sampai 4 minggu ke depan. Kemenkes memprediksikan covid akan mencapai puncaknya Juli mendatang. Kalau badan tidak enak sebaiknya tinggal di rumah untuk meminimalkan potensi penularan,” ujarnya,



Last but not least, Sandiaga mengajak semua pihak mendoakan momentum kebangkitan pariwisata terjaga.

“Kita sedang dalam prose perbaikan pariwisata halal. Saya mencanangkan pada 2025 indeks naik 25 sehingga kita bisa mengungguli dan naik ke posisi satu dunia,” pungkasnya. (RO/OL-09)