Selama Ramadhan, PPI Guyur 12 Juta Liter Minyak Goreng ke Pasar Tradisional

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI member Of ID Food terus berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menjaga pasokan minyak goreng guna memenuhi kebutuhan masyarakat sampai menjelang Idul FItri 1443H di seluruh Indonesia. Hingga akhir April 2022, PPI telah mendistribusikan sebanyak 12 juta liter minyak goreng ke pasar tradisional.

PPI telah mendistribusikan minyak goreng melalui pasar rakyat di seluruh Indonesia sebanyak hampir 12 juta liter terdiri atas minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan.

Pendistribusian minyak goreng di wilayah Sumatera telah disalurkan sebanyak 1.850.000 liter minyak curah dan 27.800 liter minyak kemasan. Pasokan minyak goreng ke Aceh tercatat 1.500.000 liter curah dan 140.000 an liter minyak goreng kemasan. Ke Lampung, PPI mendistribusikan sebanyak 4.000.000 liter minyak goreng curah. Pendistribusian ke Riau terealisasi 320.000 liter, dan ke Bengkulu terdistribusi 160.000 liter minyak goreng curah.

Di pulau Jawa, PPI telah mendistribusikan sebanyak 2.700.000 liter minyak goreng curah dan 176.000 an liter minyak goreng kemasan.

Pasokan minyak goreng di wilayah DKI Jakarta telah terdistribusi sebanyak 831.000 liter curah. Di provinsi Jawa Barat teralokasi pasokan sebanyak 304.000 liter minyak goreng curah, sementara di wilayah Banten, terdistribusi 16.200 an liter minyak curah.

Di wilayah Jawa Tengah, telah terdistribusi sebanyak 1.015.000 an liter minyak goreng curah dan 62.000 an liter minyak kemasan. Pasokan minyak goreng di Jawa Timur juga tersalurkan sebanyak 300.000 - an liter curah dan 102.000 liter minyak kemasan. Adapun di provinsi DI Yogyakarta tercatat sebanyak 218.000 liter minyak goreng curah dan 12.000 liter minyak goreng kemasan yang telah didistribusikan.

Pendistribusian pasokan minyak goreng ke wilayah Kalimantan sebanyak 97.000 -an liter minyak curah. Di Sulawesi minyak goreng terdistribusi 850.000-an liter curah dan 2.400 liter kemasan, sementara di Provinsi Gorontalo sebanyak 81.320 liter minyak goreng curah dan 7.050 – an liter minyak goreng kemasan.

Dalam kunjungan ke pasar – pasar di DKI, Direktur Utama PPI Nina Sulistyowati menyampaikan bahwa selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri merupakan saat saat animo masyarakat untuk kebutuhan bahan pokok lebih tinggi dari bulan–bulan lainnya. "Kami PPI komit dalam pemenuhan paket pangan melalui bazar – bazar dan pasar murah, selain itu tentu untuk pemenuhan minyak goreng curah sampai hari H lebaran kami optimalkan pendistribusiannya,” ungkap Nina dalam keterangan resmi Minggu (8/5).

Nina menambahkan, bahwa saat ini PPI memiliki 52 cabang, dengan dukungan anak perusahaan PT BGR Logistics Indonesia dalam penyaluran dari pabrik – pabrik mitra PPI. Cabang – cabang PPI di maksimalkan sesuai potensi dalam membantu pemerintah untuk ketersediaan minyak goreng ini di masyarkat.

Setelah lebaran ini PPI akan kembali mendistribusikan minyak goreng di pasar-pasar di seluruh Indonesia. (E-3)