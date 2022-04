Mendag Sebut Harga Barang Kebutuhan Pokok Masih Aman dan Stabil

MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa rata-rata harga barang kebutuhan pokok nasional masih stabil dan stoknya pun masih tersedia. Hal ini berdasarkan data dari Kemendag per 18 April 2022, di mana harga rata-rata beras medium telah mencapai Rp10.400 per kg atau turun 1,89% dari periode Idulfirti tahun lalu.

"Beras premium stabil di Rp12.400 kg per kg, dengan harga terendah Rp11.500 per kg di wilayah sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi, serta tertinggi Rp13.500 per kg di wilayah Maluku dan Papua," ungkapnya dilansir dari YouTube Kemendag, Selasa (19/4).

Baca juga: Komoditas Lobak dari Sumut Makin Diminati Jepang

Sementara itu, harga gula pasir mencapai Rp14.700 per kg atau naik 2,8% dari bulan lalu. Lutfi pun memastikan bahwa stok nasional gula pasir masih cukup hingga dua bulan ke depan.

"Untuk harga daging sapi mencapai Rp133.100 per kg atau naik 0,6% dari minggu lalu, akan tetapi secara keseluruhan masih lebih rendah 0,82% dari harga saat Ramadan tahun lalu," kata Lutfi.

Lebih lanjut, harga daging ayam ialah Rp37.100 per kg atau turun 1,07% dari minggu lalu dan harga telur ayam ras stabil di angka Rp26.100 per kg.

Kemudian harga bawang merah mencapai Rp33.600 per kg atau turun 2,61% dari minggu lalu dan juga turun 5,62% dari harga bulan lalu. Bawang putih Rp31.000 per kg atau turun 1,27% dari minggu lalu.

"Sementara harga cabai turun cukup dalam atau sekitar 13,2% dibandingkan minggu lalu dengan harga Rp42.000 per kg untuk cabai merah keriting, Rp43.000 per kg untuk cabai merah besar, dan Rp49.400 per kg untuk cabai rawit besar," tuturnya.

Menurut Lutfi, harga kedelai juga dikatakan sudah turun menjadi Rp13.900 per kg atau turun 0,71% dibandingkan minggu lalu. Berdasarkan harga futures di bursa kedelai internasional, kedelai akan berangsur turun mulai akhir Mei tahun ini.

Saat ini, pemerintah juga dikatakan telah menyalurkan bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai kepada para pengrajin tahu dan tempe anggota KOPTI (Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia) yaitu sebesar Rp1.000 per kg yang disalurkan langsung oleh Perum Bulog.

"Untuk tepung terigu relatif stabil di Rp11.300 per kg dan harga minyak goreng kemasan premium di harga Rp26.300 per liter dan kemasan sederhana di Rp23.700 per liter," tegas Lutfi.

Pantauan harga ini akan dilakukan setiap hari di 216 pasar rakyat di 90 Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi Indonesia yang dilakukan oleh kontributor dari dinas yang membidangi perdagangan.

"Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus memantau ketersediaan stok dan menjaga harga barang kebutuhan pokok khususnya menjelang Idulfitri," pungkasnya. (OL-6)