Batik Air Buka Lagi Rute ke Singapura, Harga Mulai dari Rp900 Ribu

Maskapai Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group bersiap membuka rute penerbangan internasional tanpa henti (non-stop) kategori full service airlines dari Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK) ke Terminal 3 Bandar Udara Internasional Changi, Singapura (SIN).

Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro menuturkan, penerbangan perdana kembali dijadwalkan 20 April 2022. "Penawaran fantastis mulai dari Rp900 ribu untuk satu kali terbang atau one way," ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/4).

Melalui penerbangan ini, Batik Air berharap dapat mendukung percepatan pemulihan perekonomian secara regional dalam upaya membantu menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata serta sektor yang lain.

Danang menyampaikan, rute berjadwal Jakarta – Singapura – Jakarta mendatang menjadi jaringan pertama antarnegara yang dibuka kembali oleh Batik Air di tengah menurunnya kasus covid-19.

Pada penerbangan rute Jakarta – Singapura – Jakarta, Batik Air akan mengoperasikan pesawat Airbus A320 dengan 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi, lalu Boeing 737-800NG dengan 12 kelas bisnis dan 156 kelas ekonomi serta Boeing 737-900ER dengan 12 kelas bisnis dan 164 kelas ekonomi.

"Armada ini merupakan generasi modern dan baru yang dilengkapi dengan inflight entertainment serta hiburan gratis yang dapat diakses dari perangkat handphone atau tablet," pungkasnya.

Batik Air tengah mempersiapkan penambahan layanan penerbangan internasional berjadwal ini menjadi dua kali sehari atau 14 kali seminggu. Jadwal terbang tambahan berlaku 29 April 2022.

Seluruh armada diklaim dilengkapi High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter atau penyaringan partikel yang kuat. HEPA filter membantu menjaga kebersihan udara di kabin dan menyaring lebih dari 99,9% jenis virus, kuman, serangga dan bakteri. (OL-12)