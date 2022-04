Merek Lokal Baru untuk Perawatan Kulit Siap Rambah Mancanegara

TREN bisnis bidang kecantikan (beautypreneur) terus melahirkan wirausaha andal di Tanah Air. Meski pasar kosmetik cukup ramai, dr Azrida melalui merek (brand) DR Beaute menyebut dunia kecantikan di Tanah Air masih memiliki peluang menjadi beautypreneur dengan keunikan produknya.

"Indonesia punya keunikan dengan pasar yang ada. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, tentu ini peluang besar untuk para beautypreneur sukses dengan kreasi produk terbaik. Kuncinya bahan berkualitas, alami, tidak menyebabkan alergi serta harga terjangkau," ungkapnya dalam keterangan pers, Rabu (7/4).

DR Beaute by dr Azrida lahir dari dari hasil penelitiannya sendiri untuk menghasilkan produk dengan bahan berkualitas, alami, harga terjangkau, dan diracik secara khusus oleh dokter kecantikan yang berpengalaman. Berawal dari menjadi narasumber di acara Dharmawanita Indonesia di Prancis, dr Azrida terus mengembangkan produknya hingga mancanegara.

Beberapa produk best seller yang dihasilkan antara lain paket flek, paket acne, serum glowing, moisturizer, serta underarm cream sebagai obat yang paling banyak diminati. "Produk DR Beaute by dr Azrida telah tersertifikasi BPOM. Ini sebagai dasar agar pelanggan bisa memperoleh produk berkualitas," tegasnya yang terus mengembangkan via IG dan Shopee dengan brand dr_baute.

Dokter kecantikan yang berpengalaman di beberapa klinik di Ibu Kota kini tak pernah berhenti berinovasi sekaligus mengembangkan pasar. Meski harus meeting secara daring dengan rutin untuk kontrol beberapa cabang di Indonesia, dr Azrida mengaku terus mengembangkan minatnya di dunia kecantikan dengan menekuni pendidikan perawatan kulit dan kecantikan di Paris. Sebagai salah satu kiblat mode dan kecantikan, dr Azrida berkomitmen memberikan yang terbaik dengan produknya untuk memajukan dunia perawatan kulit.

Selain ramuannya menggunakan bahan-bahan alami, kualitas produk itu tersedia dengan harga lebih terjangkau. "Saya bersyukur produk kami mendapatkan sambutan komunitas diaspora Indonesia di Prancis. Mereka menilai produk-produk kami bisa bersaing dengan produk Eropa. Tentu ini menambah keyakinan kami bahwa DR Beaute by dr Azrida dapat go internasional," imbuhnya.

Sebagai pelaku beautypreneur yang merangkak dari nol, dr Azrida meyakini bisnis kecantikan dan perawatan akan terus berkembang. Apalagi pandemi covid-19 sudah mulai terkendali. Setelah selama ini disibukkan dengan menjaga kesehatan, saatnya merawat diri dengan rangkaian skin care terbaik untuk tampil lebih percaya diri. (OL-14)