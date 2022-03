Pertamina Innovation Team Dapatkan Penghargaan Internasional

Empat karya inovasi dari PT Pertamina (Persero) berhasil mendapatkan penghargaan Gold Medal di ajang Malaysia Technology Expo (MTE) 2022 yang diselenggarakan secara Virtual pada tanggal 21 – 25 Maret 2022.

Seluruh karya innovasi yang mewakili Pertamina dalam MTE 2022 berdasarkan hasil APQ Awards meraih Penghargaan Kategori GOLD, merupakan penghargaan tertinggi berdasarkan hasil penilaian penjurian di MTE dengan judul :

1. PC Prove Cobek - Subholding Upstream

Optimalisasi Kualitas Gas Sales dengan Inovasi Retrofit Vessel dan Pembuatan Burket sebagai H2S Removal di PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field

2. I Prove Salut - Subholding Upstream

Optimalisasi aksesibilitas sumur dan eliminasi scale pada tubing dengan metode electricline cleaner dan milling di lapangan lepas pantai PT. Pertamina Hulu Mahakam.

3. PC Prove Telounyu - Subholding C&T

Efisiensi Hydrostatic Test Tangki Timbun Menggunakan Limbah Ubi Ungu Sebagai Pengganti Chemical Corrosion Inhibitor di TBBM MOR V

4. PC Prove OMEGA Plus - Subholding R&P

Mewujudkan Zero Impor Avtur Nasional Melalui Utilisasi Kerosene RU's dan Revitalisasi Unit GHT di RU IV Cilacap

Tak hanya meraih medali emas, dua tim juga berhasil mendapatkan Special Award berdasarkan penilaian dari Asosiasi/Negara lain ketika berkunjung ke virtual booth Pertamina Innovation berupa penghargaan dari asosiasi Internasional seperti penghargaan dari National Research Council of Thailand (NRCT) dan Chinese Innovation and Invention Society (CIIS)., detailnya sbb:



1. IP Salut - National Research Council Thailand (NRCT) Special Award

2. IP Salut - Chinese Innovation and Invention Society (CIIS) Special Award

3. PC Prove Telounyu - National Research Council Thailand (NRCT) Special Award

4. PC Prove Telounyu - Chinese Innovation and Invention Society (CIIS) Special Award

“Saya mewakili tim mengucapkan terimaksih banyak, walaupun dengan waktu yang luar bisa singkat, tapi alhamdulillah mendapatkan Gold. Serta terimakasih juga kepada tim QMS Pertamina yang telah memberikan support untuk mengikuti kegiatan ini dan tim INNOPA yang telah mendampingi selama persiapan perlombaan. Sungguh pengalaman yang sangat berharga bagi kami", ungkap Risal Rahman, salah satu anggota tim dari PC I Prove Salut.

Sementara itu, VP Organization Capability Direktorat SDM PT Pertamina (Persero), Rini Widiastuti mengatakan, “Alhamdulillah semua mendapat hasil terbaik, saya berterimakasih kepada semua tim yang sudah melakukan best effort. Mendorong untuk replikasi dan memberikan lebih banyak manfaat untuk perusahaan dan Indonesia.”

MTE sendiri merupakan ajang kompetisi dan pameran inovasi virtual tahunan yang diselenggarakan oleh Protemp Group bekerja sama dengan SIRIM Berhad bekerja sama dengan yang diikuti oleh lebih dari 304 karya inovasi yang berasal dari 24 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Hongkong, Inggris, Taiwan, Polandia, Iran, Vietnam, Arab Saudi, Lebanon, Ukraina, Thailand, Kanada, Jepang, Singapore, Kroasia, India, Azerbaijan, Nigeria, Bangladesh, Palestina, Yemen, dan Republik Ceko dan total penerima penghargaan Gold adalah sejumlah 127 Gold serta Total penerima Special awards Recognition sebanyak 15 Special Awards. (RO/OL-12)