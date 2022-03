Dukung Olahraga Nasional, First Media bakal Siarkan Moto-GP Mandalika

PANDEMI yang masih melanda seluruh dunia membuat masyarakat haus akan hiburan. Di sisi lain, pemerintah juga berusaha membangkitkan kembali dunia pariwisata yang terpuruk akibat pandemi.

Salah satunya adalah dengan menggelar ajang atau pertandingan olahraga tingkat internasional. Untuk itu First Media berkomitmen menghadirkan konten berkualitas bagi keluarga Indonesia.

Kali ini mereka memperkaya konten olahraga dengan menggandeng penyedia jaringan olahraga terkemuka di Korea Selatan, SPOTV. Melalui SPOTV, pelanggan dapat menyaksikan beragam tayangan olahraga premium dan populer dari berbagai belahan dunia from home and on the go, salah satunya adalah ajang MotoGPTM Pertamina Grand Prix of Indonesia yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret nanti.

Marlo Budiman, Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk mengatakan bahwa hadirnya SPOTV merupakan perwujudan dari komitmen kuat PT Link Net Tbk dalam memberikan Unlimited World Entertainment bagi seluruh pelanggan melalui layanan cable TV dan fixed broadband internet First Media.

“Setiap tahunnya, kami terus memperkuat layanan First Media melalui berbagai inovasi dan kolaborasi bersama para mitra penyedia layanan konten. Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga, menjadi salah satu alasan kami untuk memperkaya ragam konten olahraga dengan menghadirkan channel baru SPOTV. Kami berharap adanya konten olahraga SPOTV ini akan memberikan keseruan baru bagi seluruh pelanggan dan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka para pencinta olahraga dalam menikmati tayangan olahraga favoritnya,” ujar Marlo.

Menurut laporan Hootsuite (We Are Social) bertajuk Indonesia Digital Report 2022, 58,8% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk menonton video, TV show, dan film. Dari data yang sama juga menyebut, 25,7% tayangan online yang diakses adalah konten atau highlight video olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk mencari tayangan olahraga cukup tinggi.

Kehadiran SPOTV semakin melengkapi konten dan tayangan olahraga berskala internasional di layanan First Media, sekaligus menjadikannya sebagai penyedia saluran olahraga terbanyak. Beberapa saluran olahraga yang telah tersedia, diantaranya Champions TV 1, Champions TV 2, Champions TV 3, Champions TV 4, Eurosport, Premier Sports, TSBNow 1, TSBNow 2, TSBNow 3, dan masih banyak lagi.

“Pelanggan setia First Media kini dapat menyaksikan berbagai acara olahraga kelas dunia seperti MotoGP, Wimbledon, The Open Championship, BWF World Tour & Major Events (BWF), dan berbagai acara olahraga lainnya melalui SPOTV (HD channel #329, SD channel #139), SPOTV2 (HD channel #330, SD channel #140) pada layanan cable TV First Media, ataupun melalui aplikasi FirstMediaX dengan kualitas HD dari gawai mereka.” Jelas Ferliana Suminto, Director of Content, Legal & Regulatory PT Link Net Tbk.

Seluruh pelanggan First Media sudah dapat menikmati channel SPOTV dan SPOTV2 secara gratis mulai 3-17 Maret. Selanjutnya, channel ini tersedia dalam dua

pilihan paket, yaitu SPOTV Pack atau Ultimate Sports Pack yang berisi konten sports channels terlengkap. Program kejutan menarik tersedia bagi pelanggan yang berlangganan SPOTV Pack atau Ultimate Sports Pack mulai periode 18 Maret – 31 Mei 2022 bisa memenangi 1 unit motor All New Honda CBR.

“Kami bangga dapat berkolaborasi dengan First Media dalam menghadirkan konten berkualitas dari SPOTV untuk semua penggemar olahraga di Indonesia. Pencinta olahraga, khususnya pelanggan First Media kini dapat mengakses konten kami kapan saja dan di mana saja,” ujar Lee Choong Khay (CK), CEO SPOTV.

SPOTV merupakan jaringan olahraga nomor satu di Korea Selatan yang dihadirkan oleh Eclat Media Group. Saat ini, SPOTV tengah melakukan ekspansi ke Asia Tenggara dan sekitarnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Makau, Mongolia, Hong Kong, dan Indonesia. SPOTV berusaha menjadi platform yang inklusif dan dinamis, yang secara mendalam melibatkan penggemar olahraga Asia. (RO/A-1)