Pondok Pinang 88 Residence Hadirkan Konsep Hunian Pascapandemi

HUNIAN yang dibangun dengan mengusung konsep desain fungsional, kompak, dan nyaman menjadi pilihan kebanyakan orang di era pascapandemi. Pasalnya, kini rumah bukan sekadar tempat beristirahat. Beragam aktivitas kini dilakukan dari rumah, termasuk bekerja dan sekolah daring.

Konsep hunian sehat dan kekinian seperti itu tengah digarap oleh pengembang Star Asia Land melalui proyeknya Pondok Pinang 88 Residence. Proyek perumahan tersebut terletak di lokasi strategis tepatnya Jalan Kesehatan Raya 88, Jakarta Selatan. Lokasinya hanya 5 menit dari Pondok Indah Mall dan diapit oleh dua pintu tol.

Desain hunian dipercayakan kepada Architect A'ksaramatra Studio. "Dengan desain industrial modern dan konsep compact, comfort, concept atau C3, sehingga para konsumen akan mendapatkan suatu hunian empat lantai dengan fungsi ruang yang lengkap dan punya nuansa desain interior mixing yang sangat baik," terang Baron Respati, Direktur Star Asia Land, dalam keterangan resmi, Kamis (10/3).

Ruang keluarga, imbuhnya, didesain dengan nuansa kafe serta hotel untuk kamar tidur. Yang pasti, hunian ini juga memiliki roof garden yang luar biasa yang berada di atap lantai teratas. "Tidak saja nyaman atau comfort untuk tinggal, tetapi juga aktivitas bisnis privat dengan penyesuaian konsep desain yang bersifat customize," ujarnya.

Apalagi, kata Baron, harga yang ditawarkan juga terjangkau dengan harga awal di Rp1 miliaran dan akan mengalami kenaikan harga jual. Sebagai informasi, Pondok Pinang 88 Residence dikembangkan di lahan dengan total luas 8.258 meter persegi. Pengembangan kawasan hunian ini akan dilakukan secara bertahap.

Desain yang menarik itu membuat proyek perumahan tersebut diganjar penghargaan Best Housing with Attractive Design and Smart Compact Concept in Jakarta dalam ajang penghargaan Indonesia myHome Award-V, yang digelar oleh Majalah MyHome di Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Ajang Indonesia myHome Award tahun ini digelar sebagai salah satu apresiasi atas prestasi pelaku industri properti, perbankan/keuangan, serta material building dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Oleh karenanya, acara ini diharapkan menjadi panduan serta inspirasi dalam memilih desain hunian dan produk bahan bangunan terbaik bagi masyarakat luas.

"Penghargaan ini kami terima atas kerja keras dan usaha dari semua tim di Star Asia Land hingga berbagai pihak lain yang terlibat, termasuk Architect A’ksaramatra Studio," tutur Baron. Menurutnya, penghargaan tersebut sekaligus juga sebagai motivasi untuk terus berinovasi dalam mengembangkan dan membangun hunian-hunian berkualitas serta nyaman bagi konsumen.

"Ini tentu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengembang untuk menghadirkan produk yang terbaik bagi konsumen. Apalagi di tengah masa pandemi covid-19 seperti saat ini saat banyak orang sangat memperhatikan faktor kesehatan, mulai dari fisik mereka sendiri hingga pilihan hunian sehat dan nyaman serta berkualitas bagi mereka," ungkap Baron. Untuk itu, dia berharap agar seluruh tim Star Asia Land terus berupaya melalui kemampuan dan pengetahuan mereka melakukan kerja sama dan berinovasi. (OL-14)