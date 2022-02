Konsisten Ciptakan Ekosistem Kerja untuk Karyawan, Link Net Raih Sertifikasi

BAGI sebagian perusahaan, karyawan adalah aset. Itu sebabnya mereka sangat memperhatikan nasib dan kesejahteraan para karyawan. Hal itu pula yang dilakukan Link Net. Mereka konsisten menciptakan ekosistem terbaik untuk karyawan.

Hasilnya, untuk kali kedua, PT Link Net Tbk meraih sertifikasi Great Place to Work. Pencapaian ini menjadi wujud komitmen dan konsistensi Link Net dalam menciptakan employee experiences dan meningkatkan employee engagement seluruh First Squad. Strategi dan implementasi pengembangan budaya kerja berbasis delapan nilai, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem dan fasilitas hingga lingkungan kerja yang kondusif merupakan pilar keberhasilan itu.

“Pencapaian ini sangat membanggakan bagi kami sekaligus membuktikan bahwa budaya kerja Link Net mampu memberikan pengalaman bekerja yang terbaik. Saya mengapresiasi seluruh First Squad yang secara konsisten menerapkan budaya I AM First Squad yang berfokus pada delapan nilai, yaitu customer first, integrity, teamwork, excellence, innovation, ownership, urgency, dan passion,” cetus Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk, Marlo Budiman.

Hasil Trust Index© Employee Survey yang dilakukan Great Place to Work® (GPTW) menunjukan bahwa First Squad mengatakan PT Link Net Tbk merupakan Great Place to Work dengan skor 94% atau naik 4% dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 90% atau naik 5% First Squad menyatakan bangga bekerja di PT Link Net Tbk. Kenaikan juga terjadi pada tingkat partisipasi First Squad dalam survei ini yang meningkat sebesar 5,5%.

“Peningkatan tersebut menjadi poin yang membuat perolehan sertifikasi Great Place to Work kali ini terasa lebih spesial, karena upaya kami dalam mendorong First Squad dalam menerapkan budaya kerja berhasil. Selain itu, kami juga memotivasi First Squad untuk terus mengembangkan diri guna meningkatkan kapabilitasnya melalui berbagai fasilitas dan program yang tersedia, karena hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi produktivitas dan efektivitas kerja First Squad yang tentunya akan berkontribusi terhadap kinerja perusahaan,” ujar Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk, Yosafat Hutagalung.

Pengalaman kerja terbaik bagi karyawan merupakan komitmen Link Net yang dihadirkan melalui berbagai upaya untuk memperkuat ekosistem kerja, mulai dari program PeX (Purposeful Experience); Performance Management System – First Squad Impact; First Squad Connect; aplikasi online assessment hingga sistem kerja remote yang dapat mendukung produktivitas saat bekerja jarak jauh.

Program pengembangan budaya kerja perusahaan juga memberi perhatian besar terhadap apresiasi untuk First Squad melalui penghargaan atas pencapaian dan kontribusinya. Beberapa contoh signature program penghargaan yaitu Inspiring Leader, Wanita Tangguh, Magic Five, dan First Squad Star.

First Squad Star merupakan program yang memberikan rekognisi kepada karyawan yang sukses menerapkan budaya I AM First Squad sekaligus menginspirasi First Squad lainnya. Seperti halnya yang dikemukakan dalam penelitian O.C. Tanner, personal recognition dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan hasil yang lebih baik. Penelitian tersebut juga menunjukan afirmasi, tanggapan, dan penghargaan menjadi hal yang paling efektif dalam memotivasi karyawan untuk melakukan hal terbaik dalam pekerjaannya.

Salah satu First Squad, Christian Dwinantyo, Head of Operation & BU Strategic Development & Financial Control PT Link Net Tbk mengungkapkan bahwa merekatelah menerapkan nilai-nilai perusahaan yang penerapannya telah membudaya. "Melalui integrity dan teamwork yang melekat di Link Net, kami merasakan bekerja di tempat dan lingkungan yang tepat dengan rekognisi serta dukungan dari satu sama lain. Hal ini membuat kami terus berupaya memberikan kontribusi optimal untuk diri sendiri, tim, dan perusahaan.”

Great Place to Work® (GPTW) merupakan badan penetapan standar berskala global yang memberikan sertifikasi profesional kepada organisasi dengan budaya kerja terbaik melalui Employee Survey Great Place to Work® menggunakan metode Trust Index© untuk mengukur tingkat kepuasaan dan kepercayaan karyawan berdasarkan indikator kemampuan manajemen, hubungan kerja antar karyawan, serta performa kerja karyawan. (RO/A-1)