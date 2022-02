Volume Pengiriman Lion Parcel Tembus 4,5 Juta Paket per Bulan

PERUSAHAAN jasa ekspedisi di Indonesia, Lion Parcel (PT. Lion Express) berhasil mencatatkan pertumbuhan volume pengiriman dengan rata-rata mencapai 4,5 juta paket per bulan sepanjang 2021.

Chief Marketing Officer (CMO) Lion Parcel Kenny Kwanto menyatakan, perusahaan akan terus mempertahankan tren positif tersebut di tahun ini.

"Lion Parcel genap berusia sembilan tahun, kami berusaha terus memberikan yang terbaik, bertumbuh dan kami terus melakukan inovasi di 2022," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (14/2).

Hingga saat ini, Lion Parcel berupaya memperkuat jaringan dan infrastruktur layanannya yang didukung lebih dari 7.000 agen, 15.000 kurir antar, serta 3.000 armada di darat untuk menjangkau pelanggan hingga 98% area di Indonesia.

"Kita juga punya gudang khusus di area bandara untuk kita operasikan sehingga loading barang ke lambung pesawat jadi lebih cepat. Kita satu dari dua perusahaan yang mempunyai gudang pengoperasian khusus ini," jels Kenny.

Lion Parcel juga bekerjasama dengan perusahaan Amazon dalam menciptakan sistem operasional yang terintegrasi. Lalu, menambah jaringan internasional dalam pengantaran paket yang berada di 10 negara.

Dalam memeriahkan ulang tahun ke sembilan, Lion Parcel pun membagikan beragam diskon ke konsumen, penjual hingga ritel.

Misalnya, ada cashback ongkir 90% yang berlaku untuk pengiriman paket melalui agen, aplikasi Lion Parcel, serta platform e-commerce dari 14-28 Februari 2022 untuk seluruh layanan Lion Parcel.

"Kita juga ada cashback up to 20% untuk para seller di Tokopedia. Bukan cuma itu, ada progam khususnya para pengguna Tokopedia dengan gratis ongkir up to 20-50 ribu sampai 31 Maret," tutup Kenny. (E-3)