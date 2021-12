Pengiriman Paket Sicepat Tumbuh 93% pada Tahun Ini

MENJELANG akhir tahun, Sicepat Ekspres merangkum tahun ini dengan pencapaian positif. Capaian ini tidak hanya terlihat dari kinerja pengiriman, tetapi juga berbagai inovasi, kolaborasi, dan ekspansi bisnis yang dilakukan perusahaan ekspedisi itu selama 2021.

Dari segi bisnis pengiriman, selama 2021 perusahaan sukses mengirimkan hingga lebih dari 2,8 juta paket per hari dan mencatatkan growth year on year hingga 93% dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya memanfaatkan teknologi secara maksimal, hal ini juga didukung peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur dengan 70 ribu karyawan serta perluasan jangkauan dengan menghadirkan lebih dari 1.500 gerai, 149 pick up drop point (PUDO), 84 sortation, dan lebih dari 7.000 Sicepat Point yang tersebar di seluruh Indonesia.



CEO Sicepat Ekspres The Kim Hai menyampaikan raihan tersebut tidak lepas dari peran maksimal dari masing-masing komponen perusahaan. "Kami terus fokus dalam menghasilkan inovasi produk layanan dan menjalin kolaborasi dengan banyak pihak untuk terus memberikan kemudahan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/12).

Sicepat Ekpres menjalin kolaborasi strategis bersama mitra di antaranya menambah kepemilikan saham DMMX menjadi 6,05% dan menghadirkan fitur Digital Cloud Ad bagi seller UMKM bersama DMMX. Perusahaan pun menjalin kerja sama dengan PT Logitek Digital Nusantara (LDN) untuk memperluas jaringan dengan mendirikan FastPoint serta kerja sama dengan PT Finansial Intergrasi Teknologi (Pinjam Modal) sebagai platform peer-to-peer landing untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMKM melalui aplikasi Sicepat. Pada Oktober lalu bersama AC Venture dan DMMX, Sicepat mendukung bisnis kecantikan milik Luna Maya, Nama Beauty, dengan memberikan suntikan dana sebesar US$5 juta.

Pada tahun ini Sicepat menyalurkan dana lebih dari Rp10 miliar untuk program corporate social responsibility (CSR). Selain itu kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggratiskan layanan antarobat telemedisin bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri ke seluruh Indonesia. Sebagai komitmen dalam berkontribusi pada lingkungan hidup, perusahaan melakukan pembelian 10.000 sepeda motor listrik Volta yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional dan akan beroperasi pada akhir 2021.

Ke depan, Sicepat Ekspres terus mengembangkan potensi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negeri dan berkomitmen meningkatkan perekonomian melalui program-program yang berfokus pada peningkatan ekonomi berkelanjutan, kepedulian sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan hidup. Perusahaan bertransformasi dengan membangun ekosistem berbasis digital untuk mendukung di berbagai sektor bisnis, mulai dari end-to-end logistic solution, digital F&B solution, industri kreatif, hingga electric vehicle. Dengan ekosistem dan integrasi digital yang dibangun, perusahaan dapat membantu membuka peluang bisnis dan usaha bagi UMKM untuk lebih berkembang dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. (OL-14)