Apresiasi Mitra, Ciputra Residence Berikan Penghargaan K3L

PT Ciputra Residence memberikan penghargaan program Health, Safety, and Environment atau HSE Award kepada sejumlah kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan. Acara penghargaan yang sudah memasuki tahun ketujuh tersebut dirancang sebagai bentuk implementasi dan membudayakan Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan (K3L) di proyek pembangunan.

Direktur PT Ciputra Residence Lalitya Ciputra Sastrawinata mengatakan HSE Award 2021 berlangsung dengan tema Quality Improvement of Health, Safety and Environment for Business Continuity during the Pandemic atau peningkatan kualitas dalam unsur Health, Safety dan Environment untuk keberlangsungan usaha selama masa pandemi.

Melalui program ini, kontraktor mendapatkan berbagai penghargaan yang terbagi ke dalam tujuh kategori. Kriteria penilaiannya didasarkan pada HSE scoring, NCR CAR, incident report, dan pengamatan. Keempat kriteria penilaian ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan penilaian dan penentuan para pemenang.

"Terkait dengan HSE scoring ini minimumnya terus kami tingkatkan dari tahun ke tahun tetapi untuk kriterianya tetap sama. Tahun ini batas minimalnya scoring 85 naik dari tahun 2019 yang 80. Scoring yang terus meningkat agar kontraktor pun terus baik dalam pelaksanaan HSE," ujarnya usai acara HSE Awards di Ciputra Artpreneur, dalam keterangan resmi, (8/12).

Penghargaan dari tujuh kategori tersebut dimenangkan oleh 63 kontraktor yang mendapatkan penghargaan Building Contractors With Zero Accident dan tujuh proyek PT Ciputra Residence mendapatkan penghargaan Project Area With Zero Accident.

"Melihat usaha dan konsistensi PT Ciputra Residence selama tujuh tahun belakangan dalam meningkatkan keamanan di lokasi proyek untuk mencapai zero accident dan zero loss time injury, hal ini pun menjadi prestasi yang membanggakan," ucapnya.

HSE Award sendiri merupakan program penghargaan yang dirancang untuk mengimplementasikan dan membudayakan pentingnya Keselamatan, Kesehatan Kerja,dan Lingkungan (K3L) di setiap proyek pembangunan. "Meski HSE Award sempat tidak bisa dilaksanakan tahun lalu karena pandemi Covid-19, tahun ini PT Ciputra Residence kembali mengadakan HSE Awards secara hybrid online dan offline," katanya.

Penerapan HSE memberikan efek positif bagi PT Ciputra Residence dengan menurunnya angka kecelakaan kerja di proyek pembangunan sejak 2015 hingga 2021. Bahkan, sebagian besar proyek PT Ciputra Residence bahkan berhasil mencapai target zero accident. “Penerapan HSE di lingkungan PT Ciputra Residence berdampak positif terhadap nilai tambah perusahaan. Kami menilai penerapan HSE bukan sebagai biaya tambahan, tapi merupakan investasi perusahaan dalam memperlancar proses produksi,” ucapnya. (H-3)