Green Office Park 1 Menjadi Tuan Rumah GBC Ideas 2021

SINAR Mas Land melalui Gedung Green Office Park (GOP) 1 menjadi tuan rumah perhelatan lomba desain dan inovasi pembangunan berkelanjutan pada ajang GBC Ideas 2021 yang diselenggarakan oleh Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia) dan World Green Building Council (WGBC). Ajang tersebut digelar secara hibrida yang dapat disaksikan melalui platform Zoom serta disiarkan secara langsung pada Kamis (11/11) di Gedung Green Office Park (GOP)1, BSD City.

GBC Ideas merupakan kegiatan tahunan yang diadakan GBC Indonesia untuk kompetisi inovasi dan terobosan baru dalam pembangunan green building yang berkelanjutan. GBC Indonesia merupakan organisasi independen yang didirikan sejak 2009 oleh para profesional dan perusahaan terkemuka di industri bangunan di Indonesia.

Kompetisi tersebut dilaksanakan sejak Agustus-November 2021 serta terdiri dari empat kategori lomba di antaranya Net Zero Healthy Design for Professional, Net Zero Healthy Design for Student, Net Zero Healthy Innovation for Student, serta Favorite Ideas. Juara pertama dari masing-masing kategori akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan ide dan karyanya dalam ajang International Conference on Advancing Net Zero yang diadakan oleh GBC Hong Kong.

Seluruh peserta lomba yang berhasil melaju ke babak final mendapatkan hadiah berupa beasiswa penuh Greenship Associate dari GBC Indonesia. "Terima kasih kepada Sinar Mas Land yang telah memberikan dukungannya melalui penyediaan sarana dan prasarana guna menyukseskan acara GBC Ideas 2021. Kami memilih lokasi di GOP 1 BSD City karena gedung tersebut sangat sesuai dengan visi GBC Indonesia yang selalu mengedepankan nilai-nilai sustainability," ujar Iwan Prijanto, Ketua Umum Green Building Council Indonesia.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe mengatakan, "Kami sangat bersyukur dapat memfasilitasi ajang GBC Ideas 2021 yang mendorong inovasi dan terobosan baru dalam pembangunan green building. Dukungan perusahaan terhadap GBC Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung pencapaian target net zero carbon emission dalam pembangunan gedung-gedung."

GOP 1 merupakan gedung perkantoran terbaru yang terletak di kawasan BSD Green Office Park. Gedung tersebut saat ini dikenal sebagai Traveloka Campus dan telah tersertifikasi sebagai bangunan hijau dari GBC Indonesia dengan peringkat Gold. Start-up unicorn asal Indonesia yaitu Traveloka telah merelokasi kantor pusatnya dari Jakarta ke gedung GOP 1 pada Maret 2021.

Gedung GOP 1 memiliki desain yang unik berupa atrium semiterbuka pada pusat bangunan serta terdapat area Green Garden dan Green Roof pada atap bangunan sehingga dapat membantu penurunan suhu dalam bangunan. GOP 1 dilengkapi dengan berbagai fitur hemat energi di antaranya unit pendingin berupa chiller VSD, daylight sensors dan motion sensors pada lampu, double glass façade, serta building automation system untuk mengontrol dan memantau penggunaan energi bangunan. (RO/OL-14)