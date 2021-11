BSA Land Tawarkan Cicilan KPR Mulai Rp2 Jutaan

SEKTOR properti diprediksi bakal menggeliat usai pandemi covid-19 mulai melandai. Karena itu, berbagai pengembang merilis klaster perumahan terbaru mereka dan rencana lain. Begitu juga BSA Land.

Pengembang properti yang berdiri sejak 2008 itu meluncurkan Amara Village dengan tiga tipe rumah yang terdiri dari 27/60, 39/72, dan 46/72 pada awal Oktober lalu. Perumahan ini mengusung konsep modern dengan sistem klaster dan berlokasi di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat.

Sejak peluncuran resmi hingga saat ini, Amara Village telah terjual sebanyak ratusan rumah. Untuk tahap pertama, dibuka dua klaster, yaitu Akasia dan Aralia. "Kami pun akan membuka enam klaster lagi yaitu Asoka, Aster, Amarilis, Azalea, Alamanda, dan Arum," ungkap Agung Cahyadi selaku Sales Manager BSA Land dalam keterangan resmi, Selasa (16/11).

Agung menjelaskan lebih jauh, dengan harga perdana sekitar Rp300 juta, Amara Village menawarkan cicilan KPR mulai dari Rp2 juta per bulan. Tersedia beberapa fasilitas di sekitar perumahan seperti lapangan outdoor futsal dan basketball, lapangan tenis, jogging track, serta taman bermain anak-anak. Dukungan fasilitas tersebut memudahkan para penghuni agar dapat menikmati ruang terbuka, berolahraga, dan bersosialisasi antarpenghuni.

Menurutnya, Amara Village diminati karena lokasi sekitar telah berkembang dengan banyak perniagaan. "Perumahan ini memiliki akses hanya 10 menit menuju Stasiun KRL Commuter Line Parung Panjang dan hanya 15 menit menuju pusat kota BSD dengan transportasi KRL Commuter Line. Ini pun nanti dekat pintu tol baru Serpong-Balaraja (Serbaraja) yang masih dalam tahap konstruksi," tambahnya.

BSA Land berfokus pada perumahan sektor menengah dengan menghadirkan rumah spesifikasi tinggi yang memiliki harga terjangkau. Amara Village merupakan proyek residensial ke-11 perusahaan. Dengan lokasi kawasan permukiman strategis di lingkungan yang asri dan terhindar dari hiruk pikuk keramaian kota Tangerang, Amara Village menawarkan kehidupan harmonis untuk keluarga dan bisa menjadi tempat melepas penat setelah beraktivitas seharian.

Awal Juli lalu, BSA Land baru memenangkan dua kategori penghargaan Real Estate Asia Awards (REAA) versi Real Estate Asia Magazine, yaitu Residential Development of the Year-Indonesia dalam kategori The Development Awards dan Excellence Award of the Year-Indonesia dalam kategori Project/Initiative Awards. Sebelumnya, BSA Land membangun beberapa perumahan yang tidak jauh dari Amara Village seperti The River, Sentraland Paradise, Sentraland Avenue, dan Sentraland Boulevard. (OL-14)