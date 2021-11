Klaster O8 Perfect Home di Grand Wisata Bekasi Sold Out dalam Tiga Bulan

DI penghujung tahun 2021, Grand Wisata Bekasi berhasil mengantongi marketing sales senilai Rp272,5 miliar dari terjualnya 219 unit rumah di klaster O8 Perfect Home. Ratusan rumah tersebut terjual dalam waktu 3 bulan, sejak diluncurkan pada 30 Juli 2021 lalu.



Pencapaian itu membuktikan minat masyarakat terhadap rumah tapak di kawasan Bekasi masih tetap tinggi meskipun di masa pandemi. Gencarnya pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah Bekasi, menjadi nilai tambah untuk kawasan ini.



Peningkatan marketing sales Grand Wisata Bekasi juga didukung oleh sejumlah stimulus di sektor properti yang diterbitkan Pemerintah di tahun ini. Seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), hingga relaksasi Loan to Value (LTV) yang memungkinkan konsumen membeli rumah dengan cara kredit dan uang muka atau Down Payment 0%.



Selain itu, bunga bank yang relatif rendah juga semakin meningkatkan animo masyarakat untuk membeli rumah dengan sistem cicilan ke bank.



CEO Residential National Sinar Mas Land Herry Hendarta menjelaskan bahwa pihaknya bersyukur atas pencapaian penjualan produk hunian Klaster O8 Perfect Home. “Produk terbaru kami dapat terserap pasar dengan baik, meskipun di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi. Selain ditunjang oleh faktor pembangunan infrastruktur di kawasan ini, keberhasilan tersebut juga didukung oleh inovasi yang dilakukan Sinar Mas Land dalam menghasilkan hunian yang berkualitas serta terjangkau di Grand Wisata Bekasi,” ujar Herry Hendarta.



Sinar Mas Land berkomitmen untuk mengembangkan Grand Wisata Bekasi sebagai Kota Mandiri di Timur Jakarta layaknya pengembangan BSD City. Grand Wisata Bekasi dilengkapi dengan sederet fasilitas unggulan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, lifestyle center, olahraga, dan pusat rekreasi.



Township tersebut juga sedang menyiapkan kawasan niaga yang mulai dikembangkan dengan kehadiran Mall Living World Grand Wisata Bekasi yang dijadwalkan akan beroperasi pada 2024.



Kawasan Grand Wisata Bekasi dapat diakses langsung melalui tol Jakarta-Cikampek, sehingga jarak tempuh dari Jakarta menuju kawasan ini hanya 15 menit. Ada pula tol JORR II yang saat ini dalam tahap penyelesaian dan akan rampung pada 2022 mendatang. Tol JORR II akan menyambungkan Grand Wisata Bekasi langsung menuju Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Selain itu, fasilitas LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melintasi sisi township Grand Wisata Bekasi juga dalam tahap penyelesaian.



Adapun stasiun LRT Bekasi Timur direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan 2022. Pada kuartal IV 2022, pemerintah juga menargetkan operasional Kereta Cepat Bandung - Jakarta yang memiliki stasiun di kawasan Halim dan dapat ditempuh hanya 20 menit dari Grand Wisata Bekasi.



Pada Oktober 2021 lalu, Grand Wisata Bekasi juga berhasil meraih penghargaan sebagai developer terbaik untuk kategori Best Township Development Region Bekasi dan Sekitarnya pada ajang Golden Property Awards. (OL-10)