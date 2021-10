Mencari Solusi Pengembangan Human Capital Indonesia Paskapandemi

FORUM Human Capital Indonesia (FHCI), forum yang mewadahi para penggiat human capital di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan menggelar The 3rd Indonesia Human Capital Summit (IHCS) 2021.

Event kali ini memiliki arti penting bagi pengelolaan dan pengembangan talenta human capital karena pandemi covid-19 telah mengubah total paradigma tentang pengelolaan humanCCapital. Hal ini memaksa perusahaan untuk terus mencari dan mencoba cara-cara baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Berangkat dari keinginan untuk saling berbagi praktik terbaru dan terbaik dalam pengelolaan human capital di masa dan paskapandemi, The 3rd IHCS 2021 mengangkat tema Developing Indonesian Future Leaders: RETHINK, REINVEST, REINVENT – Reshaping the future of HC Management, pada gelaran yang diselenggarakan 16–17 November 2021 secara hybrid di Jakarta.

Pembahasan The 3rd IHCS 2021 difokuskan pada pembangunan human capital di era dan paskapandemi yang telah mengubah total human capital management di dunia, termasuk pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif.

“Para penggiat human capital di Indonesia dituntut untuk melakukan transformasi. Terlebih ke depan kita dihadapkan pada bonus demografi yang harus dipersiapkan dengan baik agar dapat mewujudkan visi pengembangan SDM Unggul Indonesia Maju” ujar Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar di Jakarta, Jumat (29/10).

Beberapa nama yang akan menjadi pembicara pada The 3 rd IHCS 2021 antara lain Menteri BUMN Erick Thohir (Keynote Speech), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim (Keynote Speech), Professor University of Michigan Dave Ulrich, Direktur Kepatuhan & SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, CEO PT Surya Citra Media Sutanto Hartono, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, Rektor Institut Teknologi Bandung Reini Wirahadikusumah, CEO PT Pertamina Nicke Widyawati Direktur Transformasi & Digital Biofarma Soleh Ayubi, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno, Direktur Digital Business Telkom Indonesia M Fajrin Rasyid, Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf, CEO & Co-Founder Gojek Kevin Aluwi, Penulis & Managing Partner Inventure Yuswohadi, peraih medali emas Olimpiade Tokyo Greysia Polii & Apriyani Rahayu, dan para pembicara lainnya. (J-1)