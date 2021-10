Usung Prinsip Bhinneka Tunggal Ika Artalenta Raih Dua Kali Luxury Lifestyle Awards 

PERUSAHAAN arsitektur Artalenta dengan bangga mengumumkan keberhasilannya menjadi pemenang dari Luxury Lifestyle Awards dalam kategori The Best Luxury Architect and Interior Design Studio di Indonesia dalam dua tahun berturut-turut yakni pada 2020 dan 2021. Artalenta sendiri merupakan perusahaan arsitek ternama Indonesia yang berdiri sejak 2004 yang bermarkas di Bali.

Bagi perusahaan ini, seni arsitektur merupakan salah satu medium dalam menyampaikan ide yang tidak hanya dapat dinikmati keindahannya secara visual, tetapi juga rasa. Keindahan ini pula yang ingin ditunjukkan oleh Artalenta melalui berbagai rancangan mewah dan berkualitas yang membuatnya berhasil memenangkan penghargaan secara berturut-turut.

Uria selaku Arsitek, Principal, Project Director sekaligus pendiri Artalenta mengaku saat merancang sebuah desain selalu mengusung prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' (berbeda-beda tapi Tetap Satu). Uira dan team Studio secara terampil dapat menghubungkan segala jenis desain, tidak hanya Arsitektur dan Interior, tetapi juga dalam urusan teknis terkait kebutuhan sebuah bangunan hingga manajemen produksi dan konstruksi bangunan.

Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan kolaborasi dan integrasi yang luar biasa juga sangat efektif, efisien, serta keindahan khusus dalam memberikan yang terbaik untuk klien melalui layanan one-stop shopping yang disediakan oleh Artalenta.

Salah satu contohnya adalah 131 Cove Drive di Singapura, karya arsitek yang memberikan sensasi hunian musim panas yang indah dan tenang. Salah satu karya yang mampu memberikan kesan sensasi tinggal di tepi pantai dan menggambarkan secara jelas pendekatan Artalenta terhadap arsitektur dan desain. Karya-karya monumental lainnya bisa disaksikan melalui situs resmi di www.artalenta.com.

"Saya ingin merepresentasikan Bali dan Indonesia dengan karya masterpiece kami di panggung desain Internasional. Saya merasa bangga dan sangat senang bisa kembali memenangkan Luxury Lifestyle Award. Penghargaan ini merupakan suatu pencapaian besar untuk Artalenta dan Indonesia," tambah Uira.

Klien-klien Artalenta sendiri sejauh ini sangat yakin dan percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh team Artalenta. Hampir semua material seperti kayu, batu, tembaga, jenis2 metal, serta material interior maupun kerajinan seperti kerang, kelapa, wallpaper yang secara keseluruhan diimplementasi secara baik untuk menciptakan visual estetika yang indah, unik dan rasa kemewahan ruang yang luar biasa.

Sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika, hampir semua properti karya Artalenta merupakan kombinasi antara teknologi, ilmu pengetahuan, nilai budaya, profesionalitas dan kreativitas tim desainer arsitektur Artalenta yang mampu membuat karya menjadi suatu mahakarya.

Luxury Lifestyle Awards

Luxury Lifestyle Awards adalah penghargaan global yang memilih, mengakui mempromosikan berbagai produk dan layanan mewah terbaik di seluruh dunia. Luxury Lifestyle Awards juga mengevaluasi lebih dari 10.000 produk dan jasa dalam 400 kategori dari 60 negara dan menganalisis hasilnya untuk menyajikan daftar TOP yang terbaik dari yang terbaik di dunia melalui situs resminya di https://luxurylifestyleawards.com. (S-4)