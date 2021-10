PLN Pasok 2,2 MW untuk Stadion Lukas Enembe

GUNA memastikan keandalan listrik selama PON XX Papua, PLN memasok sebesar 2,2 megawatt (MW) menerangi cahaya di kompleks Stadion Lukas Enembe. PLN juga menyiapkan 14 unit mobile genset dengan rincian 2 genset 1 MW, 5 genset 100 kW, 4 genset 500 kW, dan 3 genset 200 kW sebagai back-up. Selain itu, masih ada 4 unit UPS Mobile berupa 2 unit UPS 250 kVA, 1 unit 100 kVA dan 1 unit 30 kVA.

Direktur Utama PLN, Zulklifli Zaini yang turut hadir dalam pembukaan PON XX Papua pada Sabtu (2/10) mengaku mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan pihak.

"Pasokan listrik untuk upacara pembukaan PON terbukti Andal. Keandalan listrik PLN tak hanya ada di Pulau Jawa atau Sumatera, tapi juga di Papua," tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (4/10).

PLN mengaku mengoperasikan Sub Sistem Jayapura, Sub Sistem Timika, dan Sub Sistem Merauke melalui teknologi yang terintegrasi, yakni Supervisory, Control and Data Aqcuisition (SCADA). SCADA merupakan teknologi yang menggabungkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pemerolehan/pengambilan data jarak jauh yang terpusat pada suatu tempat.

Selama PON XX Papua, PLN menerjunkan tim pengamanan pasokan kelistrikan sebanyak 1.574 personel yang berasal dari internal Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat serta dari luar Papua. Jumlah personel tersebut akan disiagakan di 45 lokasi pertandingan dan 230 lokasi strategis pada 4 klaster penyelenggara.

Di samping itu, perusahaan pelat merah itu juga menyiapkan 129 unit mobile genset kapasitas 100 kW, 200 kW hingga 500 kW. Selain itu, 55 unit gardu berjalan (UGB), 45 unit UPS Mobile, 7 unit kabel bergerak (UKB) dan 4 unit kabel dan kubikel bergerak. (OL-8)