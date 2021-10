Berkolaborasi Ciptakan Produk yang Fashionable namun Ramah Lingkungan

SIAPA tidak kenal BT21 dalam karakter LINE seperti Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata, Cooky dan Van? Kini karakter LINE itu hadir dalam koleksi Melissa terbaru. Koleksi Melissa dan BT21 ini hadir dalam 5 koleksi collectable products dengan aksesoris karakter BT21 yang dapat dipasang dan ditukar sesuai selera.

Sejak pertama kali diluncurkan di Brasil pada 1979, Melissa telah mendapat pengakuan dunia terhadap penggunaan bahan yang sustainable dan dapat didaur ulang, serta kolaborasinya dengan beragam inovator di bidang fashion, seni dan arsitektur sejak 80-an seperti dengan Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, Campana Brothers, Zaha Hadid, Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Jason Wu, Jeremy Scott, Comme des Garçons, FILA, Marine Serre, Opening Ceremony, Viktor & Rolf, dan yang terbaru bekerja sama dengan Y/PROJECT sebagai bagian dari F/W 2021 runway collection. Kali ini, Melissa berkolaborasi dengan BT21 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup Gen Z saat ini.

”Melissa telah melihat bagaimana BT21 memiliki semangat anak muda yang sangat positif dan bahkan bisa menggerakkan dunia. Melissa juga memiliki semangat yang sama untuk terkoneksi dengan generasi muda melalui fashion, art dan desain. Kami bangga dapat berkolaborasi dengan BT21 dan membawa 5 koleksi tersebut ke pada pengguna Melissa,” ujar Brand Manager Melissa Indonesia, Eltine.

Kelima koleksi tersebut meliputi Melissa Classic Sneaker yang menggunakan warna palet baru seperti biru, putih, dan abu. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, pada bagian belakang sneaker terdapat logo BT21 dan print keseluruhan karakter secara ekslusif pada bagian insole. Kemudian Melissa Call Me Bag, koleksi tas Melissa yang fashionable cocok untuk membawa smartphone dan lipstick favoritmu saat hang out. The Melissa Beach Slide Next Gen dengan warna-warni print semua karakter BT2.

Custom set yang terdiri dari 8 karakter BT21 yang dapat disesuaikan penempatannya sesuai selera. Serta gantungan Kunci eksklusif yang dibuat dari Meflex, bahan yang sama digunakan untuk membuat produk Melissa, terdapat logo kolaborasi yang akan terlihat yang fashionable saat dipasangkan ke kunci, tas maupun ransel.



“Melalui kolaborasi ini, Melissa juga ingin mengajak Gen Z untuk tetap fashionable dengan beragam pilihan koleksi dari Melissa X BT21. Classic sneaker never fails, gunakan Melissa Classic Sneaker berlogo BT21 dengan ripped denim favoritmu dan oversized tshirt polos untuk tampilan casual yang gaya. Atau gunakan The Melissa Beach Slide Next Gen dan hoodie sweater saat jalan sore. Jangan lupa lengkapi outfit monocrome dengan Melissa Call Me Bag untuk sentuhan manis yang effortless,” kata Eltine.



“Di Indonesia, koleksi Melissa X BT21 dapat didapatkan di selected 5 Melissa stores: Melissa Pondok Indah mall 2, Melissa Grand Indonesia, Melissa Clube – Central Park, Melissa Clube-Mall Kelapa Gading, Melissa Clube – TSM Bandung dan online melissa.co.id. It is so much fun having BT21 characters in our Melissa’s universe,” tutup Eltine. (RO/A-1)