Maybank Indonesia Raih Predikat Tempat Kerja Terbaik di Asia Selama 6 Tahun Beruntun

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (“Maybank Indonesia atau Bank”) kembali meraih penghargaan Internasional untuk kategori The Best Companies to Work for in Asia 2021 dan kategori WeCare HR Asia Most Caring Companies Award 2021 yang diselenggarakan Business Media International, penerbit HR Asia.



Penghargaan untuk kategori The Best Companies to Work for in Asia 2021 merupakan yang keenam kalinya dianugerahkan kepada Maybank Indonesia sejak 2015. Smentara penghargaan pada kategori WeCare HR Asia Most Caring Companies Award 2021 adalah yang kedua kalinya diterima Bank sejak kategori ini diperkenalkan pada 2020.



Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia dianugerahkan kepada perusahaan-perusahaan di kawasan Asia yang memiliki keterlibatan secara intens dengan karyawan, serta mampu menciptakan budaya dan tempat kerja yang nyaman.



Proses seleksi atas keberhasilan Maybank Indonesia meraih penghargaan tersebut didasarkan pada hasil penilaian karyawan Bank sendiri yang dilakukan melalui metode survei Total Engagement Assessment Model (TEAM). Survei ini melibatkan tiga aspek pengukuran yang meliputi CORE (Collective Organisation for Real Engagement) untuk mengukur persepsi karyawan terkait kepemimpinan dan budaya perusahaan, kemudian SELF (Heart, Mind, and Soul) untuk mengukur tingkat kedekatan secara emosional, motivasi dan perilaku, dan yang terakhir GROUP (Think, Feel, and Do) untuk mengukur kesadaran kolektif, sentimen tempat kerja dan dinamika kerja tim.



Di samping itu Maybank Indonesia juga memenangi penghargaan dengan kategori WeCare HR Asia Most Caring Companies Award 2021. Penghargaan ini menitikberatkan pada pandangan karyawan terhadap kepedulian dan empati perusahaan selama pandemi berlangsung. Pencapaian ini juga makin menegaskan komitmen dan kepedulian perusahaan terhadap kondisi karyawan beserta keluarganya di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini.



Maybank Indonesia termasuk dalam daftar 46 perusahaan di Indonesia yang menerima penghargaan dari total 250 perusahaan yang berpartisipasi dari 11 negara Asia dengan lini usaha yang terdiri dari perbankan, asuransi, manufaktur, telekomunikasi, perminyakan, pertambangan dan sebagainya



“Pengakuan sebagai The Best Companies to Work for in Asia 2021 yang diraih Maybank Indonesia selama enam tahun berturut-turut telah membuktikan keberhasilan kami yang secara konsisten membangun budaya kerja yang mengedepankan aspirasi karyawan, lingkungan kerja yang positif, inovatif, agile, dan memiliki jiwa ownership yang tinggi, baik terhadap pekerjaan maupun peduli terhadap sesama rekan kerja,” kata Direktur Human Capital Maybank Indonesia, Irvandi Ferizal.



Prestasi ini juga menambah pencapaian Maybank Indonesia yang sebelumnya juga meraih beberapa penghargaan lain di bidang Human Capital. Antara lain ‘Indonesia Human Capital

Award 2021 dari Economic Review, The Best HR Management for The Outstanding Talent

Development & HR Digital System 2021, dan Human Capital on Resilience Excellence Award 2021 di tiga kategori. Yaitu The Best Organization Structure in Financial Industry, kemudian

The Most Resilience Excellence Company 2021 dan penghargaan individu The Best Leaders Focus in HC 2021 serta The Best Visionary Human Capital Director 2021 yang diraih oleh Irvandi Ferizal selaku pimpinan Direktorat Sumber Daya Manusia di Maybank Indonesia.



“Selaras dengan misi perusahaan yaitu Humanising Financial Services, Maybank Indonesia tentu tidak hanya fokus dalam memperkuat hubungan kerja antar karyawan sebagai tulang punggung perusahaan, tetapi juga terus konsisten dalam membangun hubungan dengan nasabah. Kami senantiasa berupaya menjadi bank pilihan utama yang hadir di tengah masyarakat, sebagai bank yang memahami kebutuhan dan hadir sebagai mitra nasabah serta unggul dengan pilihan digital solusinya," tambah Irvandi.



Selain prestasi yang diperoleh di bidang Human Capital, baru-baru ini Unit Usaha Syariah (UUS) Maybank Indonesia juga mendapatkan apresiasi atas torehan kinerja perbankan yang sangat baik dengan predikat 'Sangat Bagus' untuk kategori 'Unit Usaha Syariah – Beraset Rp10 Triliun ke Atas' dan berhasil meraih penghargaan khusus atas predikat 'Sangat Bagus Selama 5 Tahun Berturut-turut' dari Infobank, serta belum lama ini, mendapatkan penghargaan Top Brand Award 2021 dari The Iconomics. (RO/OL-10)