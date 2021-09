Morula IVF Hadirkan Promo di Hari Pelanggan Nasional

MORULA IVF Indonesia turut memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) pada Sabtu (4/9) dengan memberikan pelayanan khusus kepada pasien yang datang ke klinik. Perusahaan juga memberikan penawaran promo khusus.

Peringatan Harpelnas tahun ini ditandai dengan aktivitas pelayanan yang langsung dilakukan oleh jajaran direksi dan manajemen Morula IVF Indonesia kepada para pasien yang datang ke seluruh klinik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. President Director Morula IVF Indonesia dr. Ivan Rizal Sini, MD, FRANZCOG, GDRM, MMIS, SpOG, mengatakan rangkaian kegiatan Harplenas yang dilakukan ini juga sebagai salah satu bentuk terima kasih atas kepercayaan dan perjuangan bersama yang telah terjalin antara Morula dengan para pasien.

Seperti yang dilakukan di Jakarta, pasien yang hadir dilayani langsung oleh President Director dan Managing Director Morula IVF Indonesia di bagian Admission klinik. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari penuh yang akan dilayani juga oleh para jajaran Vice President dan General Manager Morula IVF Indonesia secara bergantian.

"Kegiatan Harpelnas menjadi wujud komitmen kami untuk terus memberikan layanan yang terbaik kepada para pasien sekaligus menjadi bukti nyata atas practice excellence yang diterapkan di seluruh klinik Morula IVF Indonesia," kata Ivan dalam keterangan resmi, Sabtu (4/9). Berkat dukungan yang diberikan oleh pelanggan selama ini, Morula IVF Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai 2021 Best Practices Award IVF Company of The Year dari lembaga riset internasional Frost & Sullivan.

Managing Director Morula IVF Indonesia Ade Gustian Yuwono menambahkan melayani pasien dengan sepenuh hati dan terus berinovasi merupakan hal utama. Soalnya di tahun ke-23 ini Morula bisa semakin bertumbuh berkat kepercayaan dan dukungan dari seluruh pasien.

Selain layanan reproduksi, Morula IVF juga menghadirkan layanan Morula Food & Wellness. Morula Food dapat dipilih sebagai asupan makanan sehat dan bergizi penunjang kesuburan dan program hamil pasangan pasien. "Seluruh menu Morula Food diawasi dan diarahkan langsung oleh dokter ahli gizi untuk memastikan setiap kandungan komposisinya memiliki manfaat baik untuk kesehatan saat program kehamilan. Morula Wellness merupakan paket holistik yang bisa diikuti oleh pasangan pasien berupa paket relaksasi saat menjalankan program IVF," ungkap Ade.

Morula juga memberikan promo untuk melakukan pengecekan kesuburan melalui tes BFS (Basic Fertility Screening) dengan harga Rp799.999 yang meliputi layanan analisa sperma, USG transvaginal, dan konsultasi dengan dokter obgyn. "Sejalan dengan komitmen kami memberikan layanan prima setulus hati, Morula terus mendukung dan memberikan edukasi kepada pasangan yang mendambakan kehadiran buah hati salah satunya dengan menghadirkan promo sesuai dengan kebutuhan pasien kami," pungkas Ade. (OL-14)