Penting Bagi Generasi Milenial Merdeka secara Finansial di Masa Pandemi

HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diperingati pada 17 Agustus lalu sejatinya bisa juga dilihat dari sudut pandang finansial. Hal itu erat kaitannya dengan kemerdekaan finansial yang dimaknai sebagai kebebasan dari belenggu kecemasan akan ketidak-siapan, serta ketidak-pastian keuangan.



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan kriteria seseorang yang sudah merdeka secara finansial adalah mereka yang sudah merasa aman dan tidak cemas akan masa depan berkat investasi dan tabungan yang telah dipersiapkan. Misalnya ketersediaan dana darurat, pendidikan anak, dan untuk menikmati masa pensiun kelak.

Namun demikian di kalangan masyarakat khususnya generasi milenial kerap terjepit dalam siklus sandwich generation, yaitu seseorang harus bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dan memikul tanggung jawab finansial secara lintas generasi. Biasanya hal itu mulai dari generasi pendahulu (orang tua) yang terus berlaku hingga generasi penerus (anak-anak).



Istilah sandwich generation sebenarnya bukan hal baru, bahkan sudah dikenal sejak 1981 oleh Dorothy Miller seorang profesor dan dosen dari Universitas Kentucky, Amerika Serikat. Contohnya di Indonesia, menurut laporan Indonesia Millennial Report 2020 dan Data LIPI (Pusat Penelitian Kependudukan) menyimpulkan bahwa populasi milenials di Tanah Air adalah sebesar 63,5 juta jiwa dan hampir 68% di antaranya mengalami penurunan penghasilan sejak pandemi berlangsung.

Efek pandemi telah menyebabkan sekitar 25% populasi millenial harus melego aset untuk bertahan hidup dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota keluarga dalam lintas generasi, atau sederhananya, terhimpit beban sandwich.



Untuk itu PT Bank Maybank Indonesia, Tbk menawarkan berbagai produk dan layanan untuk membantu generasi milenial dan masyarakat luas agar dapat menciptakan kemerdekaan finansial yang dapat dimulai kapan saja.



“Pandemi berkepanjangan menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan esensial yang kritis. Kiat perencanaan dan pengelolaan keuangan individu pun harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi terlebih bagi generasi sandwich millennial yang juga memikul tanggung jawab finansial lintas generasi. Semangat dan disiplin untuk menciptakan tujuan kemerdekaan finansial harus tetap menjadi komitmen dan faktor terpenting dari nasabah,” ujar Direktur, Community Financial Services Maybank Indonesia, Steffano Ridwan.



Ia pun memberikan beberapa kiat untuk menggapai cita-cita kemerdekaan finansial. Pertama, rutin mengevaluasi cash flow dan kondisi keuangan sebagai langkah awal untuk mengukur taraf kesejahteraan, kebijakan dalam mengelola keuangan, dan mulai menentukan porsi dana yang wajib ditabung atau diinvestasikan.



Kedua, seimbangkan keuangan dan persiapkan dana darurat untuk keperluan mendesak. Belajar dari pandemi, persiapkan dana darurat untuk skenario musibah atau malapetaka dalam rekening terpisah. Ada pun rumus umum yang dipergunakan oleh financial planner ternama, yaitu nilai tabungan haruslah minimal 6 kali jumlah pengeluaran bulanan.



Kemudian, ketiga tetapkan skala prioritas dan kendalikan gaya hidup. "Hal ini merupakan upaya penting yakni menentukan skala prioritas dalam menyikapi keuangan untuk kemerdekaan financial. Terapkan moda optimise value and save more ke seluruh aspek pengelolaan keuangan."

Dan keempat, investasi dengan membeli properti. "Berkaca pada kondisi pasar properti yang mulai menggeliat di tahun 2021 ini, generasi milenials maupun masyarakat secara umum dapat menimba nilai investasi yang meningkat dari masa ke masa dan memberikan kemerdekaan finansial di kemudian hari," ujarnya



“Maybank Indonesia akan terus berinovasi dan menghadirkan serangkaian layanan komprehensif, menawarkan produk dan solusi finansial unggulan yang menjawab kebutuhan Nasabah dari segala segmen sehingga dapat senantiasa mendukung nasabah untuk mencapai financial freedom di usia berapa pun sesuai misi kami yaitu humanising financial services,” cetus Stefano. (RO/A-1)