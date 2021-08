Maybank Indonesia Salurkan Bantuan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Covid-19 

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) melalui program Maybank Berbagi kembali menyalurkan bantuan guna mendukung upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Aksi bantuan ini merupakan wujud kepedulian Maybank Indonesia terkait lonjakan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir.

Laporan Kementerian Kesehatan pada 13 Juli 2021 lalu, mencatat lonjakan tertinggi kasus positif Covid-19 yang menyentuh 47,899 kasus.

Dalam periode waktu yang terbilang cukup singkat, lonjakan ini berdampak tidak hanya pada kapasitas pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan umum, tetapi juga ketersediaan suplai alat kesehatan untuk menunjang penanganan pasien Covid-19.



Dalam semangat ulang tahunnya yang ke-62, Maybank Indonesia melalui inisiatif CSR Maybank Berbagi, menyalurkan alat kesehatan yang bermanfaat untuk pemulihan pasien Covid-19 dan sebagai sarana perlindungan diri bagi tenaga kesehatan (Nakes) di tengah perjuangannya sebagai garda terdepan dalam menangani dan menekan dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia

Sebanyak 25 rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia akan menerima penyaluran bantuan alat kesehatan (alkes) Maybank Indonesia.

Adapun pengadaan dan penyaluran bantuan Maybank Indonesia dilaksanakan melalui kemitraan dengan Benih Baik, dengan menyalurkan alkes, berupa oximeter, tensimeter, multivitamin, hazmat microporous, masker N95, protective gown, face shield, dan safety goggles.



Selain itu, Maybank Indonesia melalui Dana Kebajikan yang dikelola oleh Unit Usaha Syariahnya bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) melalui program ACT Care for Humanity dalam menyalurkan bantuan alat kesehatan berupa 190 unit tabung oksigen beserta pengisian ulang (refill).

Keseluruhan total bantuan yang disalurkan Maybank Indonesia melalui ACT dan Benih Baik mencapai Rp1,7 miliar, (daftar rumah sakit terlampir).



Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria, mengatakan, “Sebagai bagian dari warga usaha yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, kami prihatin atas kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia akhir-akhir ini, yang masih ditandai dengan tingginya jumlah kasus positif Covid-19 dan angka mortalitas yang meningkat, disebabkan berbagai varian baru virus corona yang jauh lebih berbahaya, dan menuntut kita untuk selalu waspada.”

Taswin menambahkan, “Untuk mengatasi pandemi dan kembali menjadi bangsa yang sehat dan bebas Covid-19 dibutuhkan peran dan kepedulian dari berbagai pihak untuk ikut ambil bagian secara aktif dalam menanggulangi pandemi."

"Hal ini tentunya untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang sehat baik, dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam semangat hari jadi Maybank Indonesia yang ke-62, kami wujudkan kontribusi ke dalam bentuk aksi sosial untuk membantu masyarakat dan pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia," jelasnya.

"Aksi ini juga merupakan cerminan dari misi Maybank Indonesia Humanising Financial Services untuk memberi dampak dan manfaat lebih bagi masyarakat,” tambah Taswin.

Pendiri BenihBaik.com, Andy F. Noya, mengungkapkan, "Kami sangat mengapresiasi bentuk kepedulian Maybank Indonesia dengan bersedia memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan untuk menunjang tugas penanggulangan Covid-19 yang saat ini sedang kita lakukan bersama."

"Penyediaan alat kesehatan, termasuk diantaranya multivitamin akan sangat bermanfaat bagi kesehatan para nakes yang akan disalurkan ke berbagai rumah sakit di Indonesia sesuai prioritas kebutuhan berdasarkan laporan lapangan yang kami terima dan ketahui,” ucap Andy.

Sementara Presiden Aksi CepatTanggap (ACT), Ibnu Khajar mengatakan, “Kami menyambut baik inisiatif Maybank Indonesia yang telah merangkul Aksi Cepat Tanggap untuk berkolaborasi bersama dalam menanggulangi dampak pandemi yang berkepanjangan ini."

"Bantuan berupa tabung oksigen dan pengisian ulangnya ini diharapkan dapat meringankan beban para pasien Covid-19 yang kini masih dalam perawatan," ucapnya.

"Tabung oksigen ini nantinya akan kami distribusikan ke beberapa rumah sakit rujukan, serta untuk mendukung program Humanity Medical Service, di mana masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses layanan rumah sakit, bisa menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan seperti layanan konsultasi dokter, penyediaan obat-obatan, layanan home care, dan, termasuk juga layanan peminjaman tabung oksigen secara gratis,” papar Ibnu.



Sebelumnya di awal 2020, ketika pandemi Covid-19 mulai merebak di beberapa negara termasuk di Indonesia, Maybank Indonesia dan UUS Maybank melalui inisiatif My Care for You and Me Bank telah menyalurkan bantuan alat kesehatan berupa 1.100 APD, kepada 38 rumah sakit yang tersebar di Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Selain itu, Bank juga menyalurkan 2.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.



Inisiatif My Care for You and Me Bank juga meluncurkan situs untuk menggalang donasi dari masyarakat umum, nasabah dan karyawan Maybank Indonesia, dimana keseluruhan dana tersebut selanjutnya digabungkan dengan donasi yang telah dipersiapkan Maybank Indonesia, termasuk penyaluran bantuan alat kesehatan yang dilakukan Maybank Indonesia saat ini.



Selain itu, sejak April 2020 lalu, UUS Maybank Indonesia juga meluncurkan program “Save & Transact for Charity” yaitu inisiatif untuk mengundang nasabah Maybank Indonesia dan masyarakat luas untuk berdonasi dengan membuka tabungan dan deposito iB serta melakukan berbagai aktivitas keuangan seperti pembayaran tagihan bulanan, top up money dan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui M2U ID App.

Pada bulan suci Ramadan April 2021 lalu, program donasi ini kembali diaktifkan untuk membantu penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. (RO/OL-09)