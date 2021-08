Berkolaborasi Hadirkan Promo untuk Masyarakat

PANDEMI covid-19 yang berkepanjangan saat ini tentulah tidak mudah bagi sebagian besar masyarakat. Pasalnya hal itu berakibat terpuruknnya berbagai sektor kehidupan, utamanya perekonomian. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau usaha mereka bangkrut.

Hal itu tentu berpengaruh juga pada kemampuan mereka untuk membeli pooduk. Untuk itu sebagai upaya memperluas pasar dan memanjakan member serta para konsumen setia, Tupperware Indonesia berkolaborasi dengan Pizza Hut dengan menghadirkan promo khusus selama Agustus–Oktober. Para konsumen setia Pizza Hut bisa mendapatkan potongan harga pembelian produk Tupperware dengan cara melakukan transaksi pembelian produk varian apapun di outlet Pizza Hut dengan minimal transaksi senilai Rp150.000,- Potongan harga tersebut akan diberikan dalam bentuk kode voucher 15% yang tertera di struk pembelanjaan setelah transaksi dilakukan. Kode voucher tersebut dapat ditukarkan di TupperShop ( toko virtual milik Sales Force Tuppeware).

Baca juga: Sambut Hari Kemerdekaan, Pengembang Gelar Promo Khusus ...

“Tahun ini, Tupperware berkomitmen untuk menjangkau masyarakat luas dengan menjalin beragam partnership, kali ini kami sangat senang mengumumkan kolaborasi kami dengan brand ternama Pizza Hut. Kami ingin para konsumen setia Pizza Hut dapat dengan mudah mendapatkan produk Tupperware dengan promo spesial melalui Tuppershop kami. Terlebih kondisi pandemic saat ini, Tuppershop akan memberikan pengalaman transaksi yang aman dan nyaman bagi Konsumen Pizza Hut,” ujar Marketing Director Tupperware Indonesia, Frangky P. Angelo.

Sementara itu, Pizza Hut juga akan memberikan promo spesial bagi para member atau Sales Force Tupperware yang melakukan pembelian menu Large Pan Meat Lovers di outlet Pizza Hut. Para member akan mendapatkan potongan harga senilai 15 % hanya dengan menunjukkan kartu Sales Force Tupperware milik mereka. Promo ini berlaku untuk dine in dan take away.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini, terlebih Tupperware brand dengan member yang sudah menyebar sangat luas di seluruh wilayah Indonesia adalah mitra yang paling tepat untuk kolaborasi ini. Ini merupakan awalan dari kolaborasi Tupperware dan Pizza Hut, kedepannya akan ada kolaborasikolaborasi seru lainnya yang sedang dipersiapkan,” timpal Chief Marketing Officer Pizza Hut Indonesia, Wawa Suwanto. (RO/A-1)