CEO Indosat Ooredoo Raih Penghargaan CEO of the Year di Ajang Selular Award 2021

PRESIDENT Director and CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama dinobatkan sebagai CEO of the Year pada ajang penghargaan Selular Award ke-18 2021. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kepemimpinannya yang luar biasa dalam membangun momentum pertumbuhan Indosat Ooredoo di tengah tantangan akibat pandemi covid-19.

Sejak ditunjuk sebagai President Director and CEO Indosat Ooredoo pada Agustus 2019, Ahmad Al-Neama telah berhasil menjalankan strategi turnaround 3 tahun untuk membantu mengubah perusahaan menjadi bisnis digital yang lebih lincah.

Dengan strategi itu, Indosat Ooredoo berhasil beralih ke cara kerja digital dan lincah yang baru, yang berujung pada keberhasilan perusahaan dalam mengungguli pasar dan mempertahankan kinerja keuangan yang solid.

“Saya sangat bersyukur dan merasa terhormat untuk dapat menerima penghargaan CEO of the Year, yang turut mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan berkelanjutan sekaligus mengakselerasi ekonomi digital Indonesia. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa komitmen teguh dari karyawan Indosat Ooredoo yang memastikan pelanggan kami tetap terhubung," ungkap Al-Neama.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan dan pelanggan kami atas dukungan dan kepercayaannya yang terus menerus, yang berkontribusi pada kesuksesan ini. Kami di Indosat Ooredoo sangat yakin bahwa Indonesia akan segera menjadi pusat kekuatan digital di kawasan ini. Untuk itu, kami tetap berkomitmen untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan dan klien perusahaan untuk membantu mereka tumbuh dan #BisaBangkitBersama di masa-masa sulit ini," lanjutnya. (RO/OL-1)